México

Semana Santa 2026 con Ley Seca en CDMX: cuándo inicia y en qué lugares aplicará

Autoridades buscan garantizar seguridad, orden y el correcto desarrollo de las celebraciones religiosas

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La notifica fue anunciada por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
En Semana santa 2026 se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en diversas alcaldìas de las CDMX (Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

Con el arranque del periodo vacacional de Semana Santa este viernes 27 de marzo, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) anunciaron la aplicación de Ley Seca en diversas demarcaciones y municipios, como parte de las medidas para garantizar la seguridad y el orden durante las celebraciones religiosas.

La restricción, que coincide con las actividades de Jueves y Viernes Santo, iniciará en los primeros minutos del jueves y se extenderá hasta las 23:59 horas del Domingo de Resurrección en varias zonas, aunque en algunos casos el periodo será más amplio.

Iztapalapa y Cuajimalpa aplicarán restricciones

En la capital del país, la alcaldía Iztapalapa será una de las principales demarcaciones donde se implementará la Ley Seca, debido a la tradicional representación de la Pasión de Cristo, que congrega a miles de visitantes cada año.

La medida aplicará en ocho barrios emblemáticos:

  • San Ignacio
  • Santa Bárbara
  • La Asunción
  • San Lucas
  • San Pedro
  • San Miguel
  • San Pablo
  • San José

Estas zonas forman parte del núcleo donde se desarrollan las actividades religiosas, por lo que las autoridades buscan evitar incidentes y garantizar un ambiente familiar.

Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa de Morelos, Carlos Orvañanos Rea, confirmó que también aplicará la prohibición en la venta de bebidas alcohólicas, aunque con un periodo más prolongado, ya que la medida se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

Municipios del Edomex también se suman

Ley Seca Edomex Elecciones 2024
Se aplicará Ley Seca en el Edomex por motivo de las Elecciones 2024 en la entidad (especial)

En el Estado de México, al menos dos municipios han confirmado la implementación de Ley Seca: San Mateo Atenco y Cuautitlán Izcalli.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, informó que la restricción se aplicará específicamente los días 2 y 3 de abril.

“Se implementará la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio municipal, como medida preventiva para contribuir al orden, la seguridad y el adecuado desarrollo de las actividades de la Semana Santa 2026”, señaló.

Además, destacó que se reforzarán los operativos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la medida y prevenir alteraciones al orden público.

En el caso de Cuautitlán Izcalli, el alcalde Daniel Serrano indicó que la restricción aplicará principalmente a establecimientos que no cuenten con permisos para la venta de alcohol.

“El consumo de bebidas alcohólicas estará permitido únicamente en unidades económicas cuyo giro principal sea la venta de alimentos con consumo de alcohol; en el resto estará prohibido”, explicó durante una rueda de prensa.

Objetivo: garantizar seguridad y orden

Este Jueves Santo comenzaron las celebraciones masivas por los festejos de Semana Santa.
Se espera gran afluencia de pesonas el Jueves y Viernes Santo en la alcaldía Iztapalapa Crédito: Alcaldía Iztapalapa.

Las autoridades locales coincidieron en que la implementación de la Ley Seca tiene como objetivo principal prevenir incidentes, reducir riesgos y asegurar que las celebraciones religiosas se desarrollen en un ambiente de respeto.

Durante Semana Santa, miles de personas participan en procesiones, representaciones y actividades litúrgicas, lo que incrementa la concentración de población en espacios públicos.

Por ello, la restricción en la venta de alcohol busca disminuir situaciones de violencia, accidentes y altercados, especialmente en zonas de alta afluencia, por lo cual esta medida podrìan sumarse màs alcaldías del Valle de México.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía y a los comerciantes a respetar las disposiciones oficiales, ya que el incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas, clausuras o multas.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades tanto de la Ciudad de México como del Estado de México hicieron un llamado a la población para vivir estas fechas con responsabilidad y apego a las normas.

También recomendaron planificar con anticipación la compra de productos, respetar los horarios establecidos y mantenerse informados a través de canales oficiales sobre posibles cambios o ampliaciones en las medidas.

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