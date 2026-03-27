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Cruz Roja Mexicana designa a Eduardo De Agüero Le Duc como presidente nacional de la institución

El anterior presidente, Carlos Freaner Figueroa, fue reconocido por su compromiso, liderazgo y resultados al concluir su mandato

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Eduardo De Agüero Le Duc, nuevo Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2026–2029. Foto: (Cruz Roja Mexicana)
Eduardo De Agüero Le Duc, nuevo Presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana 2026–2029. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

La Cruz Roja Mexicana designó por unanimidad a Eduardo De Agüero Le Duc como Presidente Nacional de la institución para el periodo 2026–2029, en sustitución de Carlos Freaner Figueroa, quien fue reconocido por su compromiso, liderazgo y resultados al concluir su mandato.

La decisión fue tomada durante la reunión del Consejo Nacional de Directores, en la que también se destacó el fortalecimiento de la labor humanitaria alcanzado durante la gestión de Freaner Figueroa.

Durante su mensaje de despedida, Freaner Figueroa agradeció la oportunidad de presidir la institución y destacó sus más de 50 años de trayectoria, en los que contribuyó a modernizar la Cruz Roja Mexicana y a consolidarla como un referente en atención a emergencias y desastres naturales. Bajo su gestión, se lograron avances significativos en la operación institucional, la coordinación con autoridades y la ampliación de los programas humanitarios a nivel nacional.

De Agüero Le Duc encabezará la Cruz Roja Mexicana para los próximos tres años. Foto: (Cruz Roja Mexicana)
De Agüero Le Duc encabezará la Cruz Roja Mexicana para los próximos tres años. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

En la misma sesión, se nombró como Vicepresidente Nacional a Gabriel Saba Djamus y se ratificaron a los Vicepresidentes Nacionales, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Constandse Madrazo y Jorge Alberto Forastieri Muñoz.

Al asumir la presidencia, Eduardo De Agüero Le Duc enfatizó su compromiso de consolidar la misión humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, ampliar su presencia a nivel nacional y mantener la institución como un referente en atención inmediata ante emergencias. Destacó que su gestión se enfocará en la transparencia, la innovación, la eficiencia y la cercanía con la sociedad, principios que guiarán sus acciones durante los próximos tres años.

Eduardo De Agüero Le Duc es abogado de profesión y cuenta con un posgrado en Contabilidad y Finanzas. Con más de 14 años de experiencia en el Consejo Nacional de Directores de la Cruz Roja Mexicana, se desempeñó previamente como Vicepresidente Nacional. Durante su trayectoria ha representado a la institución en reuniones internacionales y participado activamente en la atención de emergencias y desastres, incluyendo el huracán Otis y las recientes inundaciones en Veracruz.

Designan a Eduardo De Agüero Le Duc como presidente de la Cruz Roja Mexicana. Foto: (Cruz Roja Mexicana)
Designan a Eduardo De Agüero Le Duc como presidente de la Cruz Roja Mexicana. Foto: (Cruz Roja Mexicana)

Asimismo, ha encabezado reuniones estratégicas con autoridades gubernamentales, donantes y aliados, fortaleciendo la colaboración institucional y asegurando recursos y apoyo para ampliar la cobertura de la Cruz Roja en todo el país. Su experiencia y compromiso con la labor humanitaria se consideran fundamentales para liderar la institución hacia una mayor eficiencia y capacidad de respuesta ante contingencias.

Con esta designación, la Cruz Roja Mexicana busca mantener y fortalecer su presencia en el territorio nacional, garantizando atención oportuna en emergencias, promoviendo la colaboración institucional y consolidándose como un pilar del trabajo humanitario en México.

La transición de liderazgo marca un momento clave en la historia de la institución, que continúa su labor de apoyo a la sociedad con profesionales comprometidos y con amplia experiencia en gestión de emergencias y desarrollo institucional.

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