Comunidades de Michoacán bajo alerta: CJNG reanuda ataques con drones

(Foto: Infobae México)

A un mes de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría reanudado ataques con drones en varias comunidades de la costa de Michoacán, donde habitantes han reportado agresiones durante varios días y acusan falta de intervención efectiva de las autoridades.

Según información de Proceso y reportes ciudadanos realizados en redes sociales, se han registrado agresiones con explosivos desde hace ocho días en localidades como El Ranchual, El Puerto, La Laguna y Estopila, ubicadas en la región de la Sierra-Costa, dentro de los municipios de Coahuayula y Chinicuila.

Las comunidades han difundido mensajes de alerta en redes sociales, como en la página de Facebook “INFORMACIÓN COAHUAYULA Y COMUNIDADES VECINAS”, advirtiendo sobre el uso de drones con artefactos explosivos y solicitando la intervención urgente de las fuerzas de seguridad.

(Facebook: INFORMACIÓN COAHUAYULA Y COMUNIDADES VECINAS)

“ALERTA URGENTE A LA POBLACIÓN. Se informa a la comunidad en general que se están registrando ataques con drones (artefactos explosivos) en distintas localidades de la región. Lugares afectados: El Ranchual, El Puerto, La Laguna, Estopila... Exigimos la intervención inmediata de las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas y detener estos hechos. Pedimos a la ciudadanía difundir esta información con responsabilidad para prevenir más riesgos”, se lee.

Según reportes de habitantes, en las comunidades de La Laguna y El Puerto los ataques ocurrieron hace aproximadamente cinco días. En Estopila, esta situación se mantiene desde hace 10 días. Actualmente, también se registran incidentes en El Ranchual.

FOTO DE ARCHIVO: Un dron sobrevuela un vehículo blindado perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho”, en un lugar no revelado del estado de Michoacán, México, el 1 de julio de 2021. REUTERS/Stringer/Foto de archivo

En los últimos tres años, el CJNG ha recurrido al uso de tecnologías para aislar comunidades y apropiarse de territorios, como el uso de drones modificados para lanzar explosivos, así como las minas terrestres.

Ante la ausencia de operativos oficiales, las propias comunidades han organizado guardias comunales e incluso han asumido la tarea de desactivar explosivos, según testimonios recabados por Proceso.

Piden proteger a comunidades nahuas

La franja de la Sierra-Costa de Michoacán, donde se ubican municipios como Coahuayula y Chinicuila, se ha convertido en un punto estratégico para el llamado cártel de las cuatro letras debido a su ubicación geográfica y su conexión con rutas del Pacífico.

Ataques del CJNG en Michoacán .(Facebook/Comunicación Ostula)

Esta región permite el tránsito de drogas, armas y precursores químicos, además de enlazar territorios clave de estados como Jalisco y Colima, lo que la vuelve un corredor logístico de alto valor para las organizaciones criminales.

La violencia en la región se ha recrudecido debido a que el CJNG no es el único grupo interesado en el control del territorio, sino que enfrenta la resistencia de organizaciones agrupadas en Cárteles Unidos, así como de comunidades que han conformado policías comunitarias para defender sus localidades.

Desde octubre de 2025, la Red Solidaria de Derechos Humanos A.C. (Red TDT) ha solicitado a las autoridades federales y estatales, así como a organismos internacionales, acciones inmediatas ante la continuidad de la violencia armada y los ataques con drones explosivos en dichas zonas nahuas.

La Red TDT convocó desde entonces a la ciudadanía a sumarse con firmas a la petición de protección, buscando frenar el desplazamiento y los ataques. De acuerdo con sus reportes, las comunidades han enfrentado agresiones con armas de alto calibre, explosivos lanzados desde drones, bazucas dirigidas a viviendas y la colocación de minas terrestres en caminos de acceso. Esta situación ha dejado a familias enteras en condiciones de extrema vulnerabilidad.

La Red Solidaria de Derechos Humanos exige protección urgente para comunidades nahuas de Michoacán ante ataques armados. (X/@RedTDT)

Las demandas han incluido el cese inmediato de los ataques, el despliegue de fuerzas de seguridad con prioridad en la protección de civiles, la creación de corredores humanitarios y la desactivación de minas por unidades especializadas.

Además, la Red TDT ha solicitado una investigación urgente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la intervención de organismos internacionales, como la OACNUDH, la CIDH y relatorías de la ONU, ante la persistencia de ataques armados y uso de tecnología explosiva en la región, situación que no ha sido resuelta a pesar del paso de varios meses.