Anabel de la Rosa y su hija de 12 años desaparecieron en Texcoco: vecinos bloquean vialidades para exigir “que regresen con vida”

Un grupo de manifestantes bloqueó esta mañana la autopista Peñón-Texcoco tras la desaparición de Anabel de la Rosa y su hija, una menor de 12 años.

De acuerdo con las autoridades, ambas fueron vistas por última vez el 28 de febrero del año en curso en el municipio de Texcoco, Estado de México.

La protesta interrumpió la circulación vehicular desde las primeras horas de la mañana y se mantuvo hasta pasada la 1 de la tarde, lo que generó extensas filas y afectó la movilidad en los accesos principales, según reportes.

Una ficha no es suficiente, se necesitan acciones

Familiares y vecinos exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intensificar la búsqueda, luego de denunciar la falta de resultados tras la denuncia formal realizada el mismo día de la desaparición.

Durante la manifestación, los presentes portaron pancartas con la consigna: “Exigimos que regresen con vida” y advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener respuestas concretas de las autoridades sobre el paradero de las desaparecidas. No obstante, la circulación en la autopista continuó luego de unas horas, permitiendo la liberación de la vialidad.

El operativo de búsqueda, realizado en las inmediaciones y colonias cercanas continúa, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades estatales.

“Ha pasado más de un mes y no sabemos nada de ellas”, expresaron con desesperación los familiares manifestantes.

Imagen de archivo. Familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda portan una pancarta con el lema "¡Basta, no más desapariciones!", acompañada de fotos de personas desaparecidas, durante una marcha por las calles de Guadalajara, una de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo de 2026 en Guadalajara, México. REUTERS/Michelle Freyria

Personas desaparecidas en el Edomex: casos aumentan año con año

De acuerdo con la organización Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la plataforma Red Lupa, el nivel de gravedad de casos de personas desaparecidas es extraordinario.

El corte hecho en mayo del año 2025 registró 13,982 personas desaparecidas, del cual 8,342 son hombres y 5,628 son mujeres. Para entonces, al menos el 28% del total eran menores de edad y de este porcentaje, la mayoría serían niñas. Entre enero y mayo de 2025, según el reporte, 167 niñas fueron desaparecidas.

“Los casos de desaparición en el Estado de México comenzaron a aumentar en el 2007, siendo el 2023 el año con la mayor concentración de casos, con 1,722 personas que continúan desaparecidas”, según indica Red Lupa.

De acuerdo con el portal, 46% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 34 años. El rango más alto se encuentra entre los 15 y 19 años de edad. Hay 737 casos sin edad de referencia.

Esta plataforma muestra también que los municipios con mayor número de desaparecidos son Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Naucalpan en ese orden. En el caso específico de Texcoco, el 2026 inició con el reporte de una persona desaparecida.

En relación a lo anterior, es importante subrayar que el Estado de México concentra la mayor parte de personas desaparecidas a nivel nacional, contabilizando entre el 40 y el 47% del total del país.