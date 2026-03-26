La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

(Instagram)

La conductora Jimena Pérez La Choco compartió una confesión sobre su etapa en el programa Ventaneando que ha provocado debate en redes sociales.

La presentadora reveló que Daniel Bisogno le advirtió que no se embarazara porque, según él, eso pondría en riesgo su carrera televisiva.

Esta declaración ha generado reacciones divididas entre los seguidores del programa y el público en general.

Lo que dijo Jimena Pérez “La Choco” en Ventaneando

Durante una reciente emisión de Ventaneando, Jimena Pérez relató el consejo que recibió del fallecido conductor:

“Cuando yo me embaracé o me iba a embarazar de Iker... a mí el que me decía ‘no te embaraces porque se te va a acabar la carrera’ era Daniel Bisogno”, relató ante cámaras.

(IG: @jimenachoco)

La conductora puntualizó que su experiencia contradijo el temor expresado por Bisogno:

“Al contrario, yo me embaracé, seguí trabajando, terminamos de grabar en diciembre e Iker nació el 7 de enero y después regresé a los 40 días y él también estaba sorprendido”.

Críticas y reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Jimena Pérez desataron comentarios encontrados en plataformas como TikTok. Varios usuarios cuestionaron el momento elegido para compartir esa anécdota, considerando que Daniel Bisogno ya no está vivo para dar su versión.

(YT: Pati Chapoy)

Entre los mensajes destacados se leen opiniones como:

“Para qué decir eso cuando el señor ya no está para dar su versión”

“Qué mala onda decir esos comentarios, la gente a veces actúa desde su experiencia sin pensar que lo tomarán a mal”

Algunos usuarios señalaron un cambio en la percepción pública sobre Bisogno, mencionando: “Han notado que, ahora delicadamente, ¿hablan mal de Bisogno? He visto varios comentarios en contra de él, después de que gracias a él Ventaneando fue un éxito”.

Otros expresaron su molestia por la reiteración del tema: “Y dale con Bisogno”.

La despedida de la Choco a Bisogno

El fallecimiento de Daniel Bisogno en febrero de 2025 dejó un vacío en el medio del espectáculo mexicano y en el equipo de Ventaneando.

Jimena Pérez La Choco fue una de las figuras que más abiertamente expresó su pesar por la pérdida. A través de sus historias de Instagram, Pérez compartió un mensaje dedicado a Bisogno, recordando la huella que dejó en su vida y el compromiso de acompañar a Michaela, la hija del presentador.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“Muñeco, esto nunca será lo mismo sin ti, dejas una huella enorme en nuestras vidas y un vacío en nuestros corazones. Estaremos pendientes de Michaela que era la luz de tus ojos. Gracias por ser mi familia y con el corazón partido te abrazo hasta el cielo. Te quiero siempre, DEP amigo mío”, escribió la conductora.

En su perfil también publicó videos y fotos inéditas junto a Bisogno y el resto del equipo de Ventaneando, en los que se observa la cercanía y la complicidad profesional que compartían.