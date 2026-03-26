México

La Choco revela polémica advertencia de Bisogno sobre quedar embarazada y redes no perdonan la anécdota

La conductora habló en Ventaneando sobre un episodio que vivió hace muchos años con Daniel

Guardar
la choco y daniel bisogno
(Instagram)

La conductora Jimena Pérez La Choco compartió una confesión sobre su etapa en el programa Ventaneando que ha provocado debate en redes sociales.

La presentadora reveló que Daniel Bisogno le advirtió que no se embarazara porque, según él, eso pondría en riesgo su carrera televisiva.

Esta declaración ha generado reacciones divididas entre los seguidores del programa y el público en general.

Lo que dijo Jimena Pérez “La Choco” en Ventaneando

Durante una reciente emisión de Ventaneando, Jimena Pérez relató el consejo que recibió del fallecido conductor:

“Cuando yo me embaracé o me iba a embarazar de Iker... a mí el que me decía ‘no te embaraces porque se te va a acabar la carrera’ era Daniel Bisogno”, relató ante cámaras.

(IG: @jimenachoco)
(IG: @jimenachoco)

La conductora puntualizó que su experiencia contradijo el temor expresado por Bisogno:

“Al contrario, yo me embaracé, seguí trabajando, terminamos de grabar en diciembre e Iker nació el 7 de enero y después regresé a los 40 días y él también estaba sorprendido”.

Críticas y reacciones en redes sociales

Las declaraciones de Jimena Pérez desataron comentarios encontrados en plataformas como TikTok. Varios usuarios cuestionaron el momento elegido para compartir esa anécdota, considerando que Daniel Bisogno ya no está vivo para dar su versión.

(YT: Pati Chapoy)
(YT: Pati Chapoy)

Entre los mensajes destacados se leen opiniones como:

  • “Para qué decir eso cuando el señor ya no está para dar su versión”
  • “Qué mala onda decir esos comentarios, la gente a veces actúa desde su experiencia sin pensar que lo tomarán a mal”

Algunos usuarios señalaron un cambio en la percepción pública sobre Bisogno, mencionando: Han notado que, ahora delicadamente, ¿hablan mal de Bisogno? He visto varios comentarios en contra de él, después de que gracias a él Ventaneando fue un éxito”.

Otros expresaron su molestia por la reiteración del tema: “Y dale con Bisogno”.

La despedida de la Choco a Bisogno

El fallecimiento de Daniel Bisogno en febrero de 2025 dejó un vacío en el medio del espectáculo mexicano y en el equipo de Ventaneando.

Jimena Pérez La Choco fue una de las figuras que más abiertamente expresó su pesar por la pérdida. A través de sus historias de Instagram, Pérez compartió un mensaje dedicado a Bisogno, recordando la huella que dejó en su vida y el compromiso de acompañar a Michaela, la hija del presentador.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

“Muñeco, esto nunca será lo mismo sin ti, dejas una huella enorme en nuestras vidas y un vacío en nuestros corazones. Estaremos pendientes de Michaela que era la luz de tus ojos. Gracias por ser mi familia y con el corazón partido te abrazo hasta el cielo. Te quiero siempre, DEP amigo mío”, escribió la conductora.

En su perfil también publicó videos y fotos inéditas junto a Bisogno y el resto del equipo de Ventaneando, en los que se observa la cercanía y la complicidad profesional que compartían.

Temas Relacionados

La ChocoDaniel BisognoEmbarazoVentaneandomexico-entretenimientomexico-noticiasJiimena Pérez

Más Noticias

Transportistas y agricultores anuncian paro nacional: ¿Cuáles son los motivos y qué fecha prevén?

A través de un video, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), explicó las razones del paro

Transportistas y agricultores anuncian paro nacional: ¿Cuáles son los motivos y qué fecha prevén?

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre a la circulación en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 26 de marzo: cierre a la circulación en la autopista México-Cuernavaca por choque de tráiler

Pensión Personas con Discapacidad 2026: a quién le toca registrarse hoy jueves 26 de marzo

Quienes no puedan acudir el día asignado podrán presentarse el sábado 28 o domingo 29 de marzo

Pensión Personas con Discapacidad 2026: a quién le toca registrarse hoy jueves 26 de marzo

Quién es Alfredo “N”, el maestro de Puerto Vallarta detenido por posesión y venta de material íntimo de sus alumnos

El arresto ocurrió tras una investigación que involucró la colaboración de autoridades estatales, federales y reportes internacionales

Quién es Alfredo “N”, el maestro de Puerto Vallarta detenido por posesión y venta de material íntimo de sus alumnos

Cierre en la autopista México-Cuernavaca provoca caos vial tras choque de tráiler

El accidente vial fue en el km 37 rumbo a la CDMX

Cierre en la autopista México-Cuernavaca provoca caos vial tras choque de tráiler
MÁS NOTICIAS

NARCO

Renta de brincolín y un auto abandonado: la desaparición de Carlos Joel y Fernando David enciende alarmas en Jalisco

Renta de brincolín y un auto abandonado: la desaparición de Carlos Joel y Fernando David enciende alarmas en Jalisco

Hallan con vida a Arnulfo Aguilar, empresario gasolinero secuestrado en Culiacán

Alumnos del Colegio de Bachilleres simulan ser sicarios en baile escolar y desatan polémica en Michoacán

La detección de un solo paquete en México llevó al decomiso de más de 22 mil dosis de metanfetamina en España

EEUU elimina sanciones contra César Gastelum, “La Señora”, presunto operador del Mayo Zambada

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionaron las hijas de Rocío Dúrcal a la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar

Así reaccionaron las hijas de Rocío Dúrcal a la versión de “La gata bajo la lluvia” de Ángela Aguilar

Latin Lover recordó la tragedia que le costó la vida a Édgar Ponce en “Sólo para Mujeres”

Carín León inaugurará la casa de Messi: dará primer concierto en el estadio del Inter Miami

“Sin pedir permiso”: así es como Paty Cantú, Yeri Mua y otras mujeres se han abierto camino en la industria musical

Harry Potter regresó: ¿cuándo se estrena en México el primer capítulo de la serie más esperada del año?

DEPORTES

Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para el Mundial 2026

Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para el Mundial 2026

Lista de objetos permitidos y prohibidos en el Estadio Banorte para el Mundial 2026 en Ciudad de México

Julio César Chávez Jr. confirma quién será su rival para su segunda pelea del año

Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

¿Quién es Alonso Becerra? La joven promesa de Sultanes que dominó a las estrellas de los Giants