México

De Angélica Rivera a Susana Zabaleta: ellas son las ‘Mujeres Asesinas’ en su nueva temporada

El exitoso thriller psicológico regresa con una propuesta fresca y relatos autoconclusivos, listos para atrapar tanto a espectadores fieles como a nuevos fans del formato

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La cuarta temporada de Mujeres Asesinas contará con ocho episodios unitarios protagonizados por reconocidas actrices mexicanas en la pantalla de ViX.
La cuarta temporada de Mujeres Asesinas contará con ocho episodios unitarios protagonizados por reconocidas actrices mexicanas en la pantalla de ViX.

La serie Mujeres Asesinas regresará a la pantalla con una cuarta temporada, estructurada en ocho episodios autoconclusivos que serán protagonizados por un renovado elenco de figuras destacadas del entretenimiento mexicano.

El lanzamiento, confirmado por la plataforma ViX en un comunicado oficial, refuerza la apuesta de la saga por explorar historias al límite donde la violencia, la humillación y la manipulación actúan como detonantes irreversibles, consolidando su posición como una de las antologías más provocadoras de la televisión nacional.

La nueva entrega estará encabezada por:

  • Angélica Rivera
  • Susana Zabaleta
  • Ana Brenda Contreras
  • Karena Flores
  • Paulina Gaitán
  • Vicky Araico
  • Livia Brito
  • Mayra Batalla
ViX confirma a Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras y otras estrellas en el elenco principal de la nueva entrega de Mujeres Asesinas (Vix)
ViX confirma a Angélica Rivera, Susana Zabaleta, Ana Brenda Contreras y otras estrellas en el elenco principal de la nueva entrega de Mujeres Asesinas (Vix)

Estas intérpretes darán vida a mujeres enfrentadas a circunstancias extremas. La temporada se compondrá de ocho episodios unitarios, cada uno diseñado para profundizar en los miedos, deseos y luchas íntimas de sus protagonistas, alineándose con el ADN de la serie delineado desde su creación.

Mujeres Asesinas: una saga marcada por el realismo crudo y la renovación generacional

El origen de Mujeres Asesinas se remonta al formato argentino concebido hace dos décadas, basado en historias reales recogidas por la periodista Marisa Grinstein, y que posteriormente se adaptó para Colombia y México.

Desde su debut en México en 2008, la franquicia marcó un punto de inflexión en la ficción nacional, sumando tres temporadas y 40 episodios. Actrices como Verónica Castro, Leticia Calderón y Carmen Salinas figuran entre las protagonistas que consolidaron el éxito inicial de la producción.

Mujeres Asesinas se inspira en historias reales documentadas por Marisa Grinstein, adaptando el formato original argentino al contexto mexicano (Vix)
Mujeres Asesinas se inspira en historias reales documentadas por Marisa Grinstein, adaptando el formato original argentino al contexto mexicano (Vix)

En 2022, ViX relanzó la serie con una segunda versión adaptada a los desafíos contemporáneos de la sociedad mexicana, incorporando a lo largo de sus temporadas a intérpretes como Claudia Ramírez, Diana Golden, Arleth Theran, Claudia Martín y Sara Maldonado.

El recorrido reciente suma una segunda temporada en 2024, una tercera en 2025 y la cuarta este 2026, datos que muestran la vigencia y expansión de la franquicia.

Ficción basada en historias reales: el eje narrativo que distingue a Mujeres Asesinas

El comunicado oficial de ViX subraya: "La nueva temporada de esta aclamada antología presenta ocho episodios unitarios protagonizados por talentosas actrices que enfrentan situaciones extremas, llevándolas a tomar decisiones trágicas que cambiarán sus vidas“.

Esta perspectiva narrativa se mantiene fiel al carácter fundacional del formato: mujeres reales que, al sufrir maltrato, violencia o sometimiento, llegan a extremos donde la violencia se convierte en un recurso de sobrevivencia más que en una elección racional.

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Angélica Rivera es la protagonista de un episodio de la nueva entrega de 'Mujeres Asesinas' (Credito: Cuartoscuro)

Cada episodio examina las circunstancias límite que enlazan a mujeres de distintos contextos sociales. Esta estructura permite abordar, desde la ficción, una amplia gama de dinámicas y consecuencias asociadas a la violencia de género en México, ligando la experiencia individual a problemáticas colectivas.

Un elenco renovado y expectativas de impacto en una nueva generación

El despliegue de figuras como Angélica Rivera y Susana Zabaleta apunta a reconectar no solo con la audiencia tradicional de la franquicia, sino también a conquistar a una nueva generación de espectadores a través de ViX.

Susana Zabaleta
Susana Zabaleta encarnará a una mujer que llevará sus sentimientos al límite dando lugar a una tragedia (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El comunicado oficial resalta que la producción apuesta por "actuaciones memorables y relatos impactantes“, reafirmando el legado de una serie que ha conseguido posicionarse como referencia del thriller psicológico en la televisión de habla hispana.

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