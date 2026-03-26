Cuál es la verdura que no puede faltar en tu dieta si tienes hígado graso

Existen distintas maneras de preparar y consumir este vegetal para potenciar su efecto protector y facilitar la desintoxicación natural del organismo (RS)

Aunque mucho se habla de sus beneficios, pocas personas saben que el brócoli se ha posicionado como uno de los alimentos más recomendados para quienes buscan mejorar la salud del hígado y enfrentar el hígado graso.

Sin embargo, existen ya diversas investigaciones que han destacado el potencial de esta verdura para reducir la acumulación de grasa en el órgano y favorecer su buen funcionamiento.

Y es que incorporar brócoli en la dieta diaria no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también brinda compuestos específicos que ayudan a proteger las células hepáticas y apoyar los procesos naturales de desintoxicación.

El brócoli es el vegetal más recomendado para prevenir y tratar el hígado graso debido a sus propiedades antioxidantes y desintoxicantes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del brócoli para ayudar a combatir el hígado graso

Como mencionamos, el brócoli es una de las verduras más recomendadas para quienes buscan combatir el hígado graso y proteger la salud hepática. De acuerdo con información de un estudio publicado en Journal of Nutrition sus beneficios se deben a varias propiedades y compuestos presentes en su composición:

Reducción de la acumulación de grasa en el hígado: Estudios en animales y humanos han mostrado que el brócoli puede ayudar a disminuir la cantidad de lípidos acumulados en las células hepáticas, lo que contribuye a prevenir o mitigar el hígado graso.

Riqueza en antioxidantes: El brócoli contiene vitamina C, flavonoides y sulforafano, compuestos que ayudan a reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el hígado, factores que favorecen el desarrollo y la progresión del daño hepático.

Aporte de fibra: La fibra presente en el brócoli mejora la digestión, contribuye a la regulación del metabolismo de las grasas y ayuda a controlar el peso corporal, un factor determinante en la salud hepática.

Estimulación de enzimas desintoxicantes: El sulforafano y otros fitoquímicos del brócoli promueven la actividad de enzimas que ayudan al hígado a eliminar toxinas y sustancias nocivas.

Apoyo en la regulación de la glucosa: El brócoli favorece el control de los niveles de azúcar en sangre, lo que reduce el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, un factor asociado con el hígado graso.

El consumo regular de brócoli, como parte de una dieta balanceada, puede ser un aliado importante para quienes buscan mejorar la función hepática y reducir el riesgo de complicaciones asociadas al hígado graso. Foto: (iStock)

Cómo consumir brócoli para obtener sus beneficios para la salud del hígado

Para obtener los beneficios del brócoli en la salud del hígado, es recomendable consumirlo de las siguientes maneras:

Cocido al vapor: Esta preparación conserva la mayor parte de sus nutrientes y compuestos antioxidantes, como el sulforafano. Cocerlo al vapor entre tres y cinco minutos mantiene su textura y sabor, y evita la pérdida de vitaminas sensibles al calor.

Crudo: El brócoli crudo, en ensaladas o como snack, preserva todos sus fitoquímicos y fibra. Puede rallarse o cortarse en pequeños trozos para añadirlo a diferentes platillos.

Salteado ligeramente: Cocinarlo en sartén con un poco de aceite de oliva durante pocos minutos ayuda a mantener sus propiedades, siempre que no se cocine en exceso.

En sopas o cremas: Añadir brócoli a sopas y cremas permite incorporar este vegetal de forma práctica, aunque conviene no prolongar la cocción para evitar la degradación de sus nutrientes.

Combinado con otros vegetales: Mezclar brócoli con otras verduras ricas en fibra y antioxidantes, como espinaca, col rizada o zanahoria, potencia sus efectos benéficos para el hígado.

Evitar la sobrecocción del brócoli y optar por preparaciones saludables potencia sus beneficios y protege las vitaminas esenciales para el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar hervirlo durante mucho tiempo o cocinarlo en microondas por periodos prolongados, ya que estas técnicas reducen su contenido de vitaminas y antioxidantes.

Incorporar brócoli de manera regular, al menos dos o tres veces por semana, puede ser suficiente para contribuir a la protección y el buen funcionamiento del hígado.