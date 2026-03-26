Alejandro Romero y su papel en El Eclipse, la obra de teatro que homenajea a Carlos Olmos a más de 20 años de su muerte

Alejandro Romero y Carolina Contreras, dos de los personajes de la obra escrita por Carlos Olmos (Cortesía Joel Cárcamo)

La obra El Eclipse regresa a la cartelera teatral como parte de un homenaje que recuerda el legado de Carlos Olmos, a 22 años de su fallecimiento. La compañía Caracola Producciones renueva su apuesta por este texto, considerado clave dentro de la dramaturgia mexicana contemporánea, y lo presenta en el Foro La Gruta.

La temporada se desarrollará entre el 24 de marzo y el 9 de abril, con funciones de martes a jueves a las 20:00 horas.

A propósito del regreso de la puesta en escena, Alejandro Romero, uno de los actores protagonistas (quien comparte escenario con Gabriela Núñez, Carolina Contreras, Sol Sánchez, Renée Sabina y Luis Javier Morales), nos contó todo al respecto.

Entrevista con Alejandro Romero: la importancia de “El Eclipse”, sus temas y el papel del actor

Luis Javier Morales y Alejandro Romero en escena (Cortesía Joel Cárcamo)

En entrevista con Infobae México, Alejandro Romero define El Eclipse como una obra sobre “secretos, raíces, los lugares de dónde venimos y las dinámicas familiares”.

Para el actor, la importancia de la obra radica en su apartado temático: “A pesar de que la obra ya tiene bastantes años, toca temas muy vigentes. Sobre todo en lugares de provincia, hay dinámicas familiares que no te permiten ser quien realmente eres”.

Elenco completo de El Eclipse (Cortesía Joel Cárcamo)

El Eclipse cuenta la historia de varios personajes, pero se centra en el complicado romance de dos chicos de abismales diferencias. Por supuesto, una de las problemáticas que rodean su relación es el prejuicio que existe sobre la homosexualidad en la provincia de Chiapas donde se desarrolla la obra.

Alejandro nos explica: “Tal vez aquí en la Ciudad de México es un poco una burbuja y estamos un poco más abiertos a las relaciones de la comunidad gay, ¿no? Pero en provincia todavía existen en el secreto”.

Gabriela Núñez y Luis Javier Morales, abuela y nieto en la historia, protagonizan una de las principales líneas argumentales de la historia: aquella que tiene que ver con las raíces. (Cortesía Joel Cárcamo)

Y eso es precisamente lo que pasa con Mario, el personaje que encarna el actor: “Él va buscando una respuesta concreta, ¿no? Porque vivió algo en la Ciudad de México que lo orilla a ir a buscar a Gerardo a la costa para ver si realmente lo que sucedió en Ciudad de México fue real".

¿Qué pesa a la hora de actuar? ¿El parecido del actor con el personaje o el reto de involucrarse con un papel que no tiene nada que ver con el intérprete? Para Alejandro es una mezcla de ambas cosas:

Alejandro Romero y Luis Javier Morales sostienen parte del peso dramático: una historia de amor complicada, de dos chicos separados por contextos completamente opuestos (Cortesía Joel Cárcamo)

“Es muy rico cuando, tienes un personaje frente a ti que no tiene mucho que ver contigo, pero que tienes que darle vida a partir de lo que a ti te ha sucedido, ¿no? Porque finalmente uno crea los personajes con base en las experiencias propias también. Y también en ese proceso de crear, pues te involucras cosas que no propiamente son tuyas. Con Mario yo comparto muchas cosas, y otras no tantas, que sin juzgarlo, pues estoy en obligación de, como actor, pensar como ese personaje".

La diversidad de los personajes de El Eclipse permiten que la historia conecte con los diferentes de espectadores en el público. El actor nos explica:

Renée Sabina, tiene 15 años en la historia, y es el alivio cómico en "El Eclipse" (Cortesía Joel Cárcamo)

“Hay gente que va y ve la obra y se engancha un poco más con la historia de uno de los personajes que tiene atisbos de feminismo. Hay quien se conecta con la abuela y las raíces de la familia, o hay quien se conecta con la historia de Gerardo y Mario, porque es su vida personal. Tiene distintas aristas, y por eso les gusta mucho”.

Y añade: “También por la manera en que se aborda. Con el teatro de objetos, el teatro de sombras, y la iluminación también es preciosa. Entonces se crean cuadros muy bellos. Tenemos una muñeca que es preciosa porque cobra vida a través del trabajo de tres compañeros que la manipulan al mismo tiempo. Es muy bonita, es muy bonito ir a verla”.

Finalmente, Alejandro Romero nos cuenta su idea para que la gente se acerque más al teatro:

Sol Sánchez encarna uno de los personajes con más peso dramático de El Eclipse. (Cortesía Joel Cárcamo)

“Es un trabajo en conjunto de nosotros como actores, de los productores, inclusive en los espacios gubernamentales. Ofrecer un trabajo de calidad para que la gente no se asuste no se aburra en el teatro, que no piense que ir al teatro es una cuestión aburrida, sino que hagamos espectáculos que entretengan a la gente, que los hagan pensar”.