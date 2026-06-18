México

Laura Ballesteros pide al gobierno de Sheinbaum ofrecer una disculpa pública por la crisis de desapariciones en México

La diputada consideró que las exigencias de las familias deben interpretarse como una demanda de reparación del daño

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La diputada de Movimiento Ciudadano habla en la Cámara de Diputados
La diputada Laura Irais Ballesteros, proponen modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial . Crédito: Cámara de Diputados

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, pidió al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ofrecer una disculpa pública a las familias por la crisis de desapariciones en México y reconozca su responsabilidad ante la inacción frente a esta problemática

En el foro Padres Buscadores en el Día del Padre. Nada que celebrar, organizado por el senador Donaldo Colosio Riojas, la diputada extiendió la exigencia de disculpas a los familiares de víctimas de este y de sexenios anteriores.

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En el mismo espacio, sostuvo que las exigencias de las familias no deben interpretarse como confrontación política, sino como una demanda de verdad, justicia y reparación del daño.

“Esto no es personal ni contra una persona o un partido político. Estamos hablando del Estado mexicano y de una crisis humanitaria que durante años ha lastimado a miles de familias. Las víctimas merecen respuestas, no indiferencia”, señaló.

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La diputada lamentó la falta de acciones contundentes por parte de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, a quien acusó de tener “nulos resultados” ante la problemática de desapariciones y desdén hacia familiares de víctimas.

Por ello, la legisladora de Movimiento Ciudadano reiteró su exhorto a instalar “a la brevedad” la Subcomisión de Evaluación del Congreso de la Unión para aceptar la procedencia de seis juicios políticos contra la presidenta de la CNDH y con ello, su destitución y dar trámite inmediato a las denuncias presentadas por madres, padres y familias buscadoras.

“La pregunta sobre las búsquedas en nuestro país es, ¿por qué buscan los padres buscadores? No tendrían por qué vivir una situación así si este país tuviera reparación, paz y justicia. Pero lo más importante hoy ante un gobierno indolente es, ¿por qué ellos no buscan?”, expresó

Ballesteros también recalcó la disposición de Movimiento Ciudadano para acompañar a madres y padres buscadores, con el objetivo de que el Estado mexicano atienda las recomendaciones internacionales de la ONU.

Desaparecidos en México podrían llenar dos estadios

En México, la cifra de personas desaparecidas supera las 130,000, un volumen que alcanzaría para llenar dos estadios de futbol.

En el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026, la Fundación para la Justicia lanza una campaña internacional, en varios idiomas, para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum que acepte ayuda internacional y frene la crisis.

La iniciativa convoca a la sociedad a enviar mensajes directos a la mandataria mediante un portal y en redes sociales, con etiquetas como #LaCopaSinEllos y #UnEstadioDeDesaparecidos.

La campaña sostiene que la desaparición de personas se convierte en una crisis sin precedentes que afecta a más de 130 mil familias.

El texto sitúa el agravamiento del fenómeno a partir de 2006 y afirma que, entre 2006 y 2026, más de 100,000 personas desaparecen en el país, en un escenario de impunidad.

También señaló que miles de familias realizan búsquedas por cuenta propia y forman colectivos de “madres buscadoras”, que excavan en busca de restos y se exponen a riesgos.

La nota incluye la desaparición de migrantes como parte del problema y reporta que, entre 2014 y 2025, casi 5 mil migrantes desaparecen o mueren en territorio mexicano. Sobre fosas clandestinas, indica que entre 2006 y 2024 se localizan 3,516 fosas con 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos, y menciona hallazgos en Jalisco.

Como diagnóstico internacional, cita un informe de la CIDH aprobado en febrero de 2026 y la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en marzo de 2026, que describen una crisis humanitaria, impunidad estructural y responsabilidad estatal, y piden mesas de trabajo para convertir recomendaciones en acciones.

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