Fiesta mundialista sin incidentes: saldo blanco tras el partido Colombia vs. Uzbekistán en la CDMX

Más de 80 mil personas colmaron el Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán en un ambiente de plena seguridad, luego de que el Gobierno capitalino reportara saldo blanco y sin incidentes en toda la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instruyó desde las primeras horas del día la activación de un dispositivo conjunto entre autoridades locales y federales. El objetivo fue proteger la integridad de los asistentes nacionales y extranjeros, garantizar la movilidad en la zona aledaña al estadio y asegurar el desarrollo ordenado del evento.

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El despliegue de más de 17 mil servidores públicos

Más de 17 mil servidoras y servidores públicos se distribuyeron en los alrededores del recinto deportivo para brindar acompañamiento, orientación y atención inmediata a cualquier situación que lo requiriera. El operativo implicó coordinación permanente con la ciudadanía a través del diálogo directo en campo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aportó 11 mil 219 oficiales y 923 vehículos distribuidos en los distintos puntos de concentración. De ese total, 7 mil 800 uniformados y 627 vehículos se asignaron al estadio; 3 mil 400 efectivos y 296 vehículos cubrieron el Fan Festival del Zócalo; y 291 policías con 75 vehículos atendieron los Festivales Futboleros en las alcaldías.

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Agentes de la Policía CDMX supervisan una gran concentración de personas frente a la Plaza México, con banderas mexicanas visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 335 mil personas en tres sedes simultáneas

Los 80 mil 824 aficionados que llenaron el estadio representaron solo una fracción de la participación total del día. El Fan Festival del Zócalo recibió a más de 125 mil personas a lo largo de la jornada, de las cuales cerca de 60 mil vieron el partido en ese espacio.

Los Festivales Futboleros instalados en distintas alcaldías de la ciudad sumaron más de 130 mil asistentes adicionales. Las tres sedes en conjunto concentraron a más de 335 mil personas en un mismo día mundialista.

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La CNTE y el manejo del orden público

Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las inmediaciones del estadio se atendieron por la vía del diálogo y la concertación interinstitucional. Las autoridades privilegiaron en todo momento el respeto a los derechos humanos y la libre manifestación, sin que se registrara ningún tipo de confrontación.

Este enfoque contrastó con el antecedente del partido inaugural del 11 de junio entre México y Sudáfrica, que concluyó con 19 personas detenidas por distintas causas. La jornada del miércoles no registró arrestos ni incidentes de ese tipo.

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La SSC-CDMX, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, desplegó más de 400 policías, 130 vehículos y dos helicópteros Cóndores en siete colonias de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc para prevenir delitos de alto impacto. (SSC)

Las dependencias que integraron el operativo

La Secretaría de Gobierno (SECGOB) encabezó la coordinación de un operativo que involucró a más de 20 dependencias del Gobierno capitalino. Entre ellas figuraron las secretarías de Obras y Servicio, Desarrollo Económico, Vivienda, Metrópolis, Mujeres, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Educación, Ciencia y Tecnología, Participación Ciudadana, Pueblos y Barrios Indígenas, Salud Pública, Cultura, Movilidad, Bienestar, Trabajo, Deporte, Medio Ambiente, Turismo, Contraloría, Finanzas y Gestión Integral de Agua, además de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Al dispositivo también se sumaron el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN), el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Indeporte, Utopías y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). El Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Tren Ligero, el Trolebús y el Metrobús completaron el esquema de movilidad.

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El compromiso del Gobierno capitalino con los eventos masivos

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró su disposición a mantener condiciones de seguridad y orden en eventos masivos de carácter deportivo, cultural y social. La capital aspira a consolidarse como una ciudad que garantiza tanto el disfrute del espacio público como el ejercicio pleno de las libertades fundamentales.

El Mundial de Futbol 2026 representa una prueba de escala para esa aspiración. La jornada del miércoles, con tres sedes activas de forma simultánea y cientos de miles de personas en las calles, ofreció el primer balance positivo sin incidentes desde el partido inaugural.

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