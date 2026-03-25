Sheinbaum confirma que las dos maestras eran el objetivo del ataque en preparatoria de Michoacán, alista programa de salud mental

Sheinbaum afirmó que el asesinato de las maestras "es doloroso en muchos sentidos". | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que María del Rosario y Tatiana, las dos maestras que fueron asesinadas ayer, en una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, eran el objetivo principal del ataque perpetrado por uno de sus estudiantes.

En su conferencia mañanera, la mandataria consideró “muy doloroso en muchos sentidos” el asesinato de las docentes” y que su gobierno buscará que sea un hecho aislado, por lo que cual lo atenderá de manera integral.

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, uno pues la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga, todo parece indicar que ellas eran, pues, que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando.

“Y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable, queremos que este sea un hecho aislado, que no se repita”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo precisó que en noviembre pasado planteó “abrir el debate” sobre que en caso de asesinato, se hjuzgue a los menores de edad como adultos.

“No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país, es algo que debemos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, aclaró.

Mencionó que para evitar que se repitan estos casos, el gobierno trabaja en un programa de salud mental dirigido a adolescentes, el cual ya se implementa en tercer año de secundaria.

Sin embargo, adelantó que ante el asesinato de las docentes el programa se aplicará en secundaria y en escuelas de Educación Media Superior, que consistirá en una guía dirigida a estudiantes, maestros y padres de familia, así como en la contratación de personal especializado.

“Tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria, en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en la educación media superior, por la edad de este joven lo vamos a hacer en secundaria y educación media superior.

“Es una capacitación a maestras, maestros, contratación de algún personal especializado, guías para los maestros, grúas para los estudiantes,m guías para madres y padres de familia”, comentó.

El joven fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Ayer, un estudiante de 15 años perpetró un ataque armado en el Colegio Antón Makarenko, una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que resultó en el asesinato de dos maestras: María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.

El joven ingresó al plantel con un fusil AR-15 y disparó en el área de recepción. Fue detenido por alumnos y personal antes de la llegada de la policía, que aseguró el arma y un cargador con más de 40 cartuchos.

La Secretaría de Educación Pública lamentó los hechos y expresó su compromiso de fortalecer la seguridad y formación socioemocional en las escuelas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación y brindó acompañamiento a las familias de las víctimas.

El atacante, hijastro de un marino, actuó solo y publicó en redes sociales mensajes vinculados al movimiento “incel” antes del ataque. El caso se suma a otros episodios de violencia escolar recientes en México.

Autoridades y la comunidad educativa han llamado a evitar rumores y a trabajar por la seguridad escolar, mientras la sociedad exige justicia y rinde homenaje a las docentes asesinadas.