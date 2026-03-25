Presentan en el Senado agenda ciudadana a favor de la comunidad LGBTI+

Legisladores y activistas impulsan agenda de derechos LGBTI+ en el Senado. Foto: (Senado de la República)

Con el objetivo de impulsar una agenda legislativa en favor de los derechos de la diversidad sexual y de género, en el Senado de la República se llevó a cabo la Presentación de Propuestas Ciudadanas de la Alianza Nacional de Marchas LGBTTTI+, un ejercicio que reunió a legisladores y representantes de la comunidad LGBTI+ para avanzar en la construcción de políticas públicas incluyentes.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, organizadora del evento, destacó la importancia de que el Senado asuma como propia la agenda de la comunidad, con el propósito de visibilizar, reconocer y garantizar los derechos de todas las personas sin distinción. En su intervención, subrayó que abrir estos espacios a propuestas ciudadanas representa un paso fundamental hacia una democracia más incluyente.

Bañuelos de la Torre, quien también preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se definió como aliada de la comunidad LGBTI+ y señaló que recibir iniciativas provenientes directamente de sus integrantes es un privilegio, ya que están respaldadas por experiencias de vida y procesos de resistencia. En ese sentido, afirmó que la política debe traducirse en acciones concretas que generen bienestar, más allá de los discursos.

Buscan llevar agenda LGBTI+ al Senado para garantizar derechos y reducir desigualdad. REUTERS/Daniel Becerril

Durante su mensaje, la legisladora enfatizó que esta presentación constituye un acto de afirmación frente a un contexto histórico en el que la discriminación ha sido normalizada. “México no puede aspirar a ser un país plenamente democrático mientras haya personas que vivan con miedo por su forma de amar”, sostuvo, al tiempo que llamó a reducir las brechas de desigualdad que aún afectan a este sector de la población.

Asimismo, reiteró que existe una deuda histórica con la comunidad LGBTI+, por lo que el compromiso desde el ámbito legislativo debe centrarse en la creación de leyes, políticas públicas y acciones que mejoren su calidad de vida. “Sus causas no son ajenas ni opcionales”, puntualizó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Reyna Celeste Ascencio Ortega, advirtió sobre la necesidad de mantener la unidad dentro del movimiento, especialmente ante la existencia de grupos que buscan revertir los avances en materia de derechos. Señaló que la lucha de la comunidad es plural, pero no debe fragmentarse en un momento clave.

Propuestas ciudadanas buscan fortalecer derechos de la comunidad LGBTI+ en México. Foto: (Ricardo Gallardo en FB)

Ascencio Ortega también destacó la importancia de ampliar la visibilidad de la diversidad sexual en todos los espacios del país, desde comunidades indígenas hasta grandes ciudades, como una forma de consolidar los derechos alcanzados y evitar retrocesos.

En tanto, el senador Néstor Camarillo Medina, de Movimiento Ciudadano, expresó su respaldo a la comunidad y aseguró que el Senado debe funcionar como una plataforma para amplificar sus demandas. “El mundo está cambiando y este movimiento ya nadie lo detiene”, afirmó.

Finalmente, María José Serrano, fundadora de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ de México, explicó que la entrega de estas propuestas no es un acto simbólico, sino una acción concreta para articular una agenda integral de derechos. Detalló que el documento contempla cinco ejes prioritarios: acceso a la salud, empleo, educación, vivienda digna y seguridad.

Con esta iniciativa, organizaciones civiles y legisladores buscan avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de la comunidad LGBTI+, consolidando un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para construir un país más igualitario.