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“No es un hecho aislado”: Olimpia Coral señala responsabilidad social en asesinato de dos maestras en Michoacán

La activista destacó que el joven asesinó a dos profesoras y antes publicó en redes sociales mensajes de odio y violencia contra mujeres

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Olimpia Coral Melo
Non Exclusive: January 24, 2023, Mexico City, Mexico: Activist Olimpia Coral Melo at the press conference at the Chamber of Deputies in Mexico City, M

Olimpia Coral, activista en contra de la violencia digital e impulsora nacional de la llamada Ley Olimpia, afirmó que el asesinato de las maestras María del Rosario y Tatiana, perpetrado por un alumno de preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue un hecho aislado y señaló que derivó de una falta de responsabilidad social.

En un video publicado en su cuenta de X, la defensora se dijo “consternada por la noticia”, principalmente por que ella estuvo en la misma localidad el día del ataque, impartiendo una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria y universidad.

“Súper concernada por la noticia. Vengo apenas llegando a casa, a la Ciudad de México, y me estoy enterando que mientras, eh, yo estaba dando una conferencia justo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, de lo cual viajé de San Luis Potosí doce horas terrestre para poder llegar a Lázaro Cárdenas, Michoacán.

“Al mismo tiempo que yo estaba dando una conferencia ante mil quinientos alumnos de preparatoria, de universidad, estaba pasando una tragedia. Un alumno de quince años le disparó a sus maestras”, dijo.

La activista refirió que el joven asesinó a dos de sus profesoras y horas antes se grabó en sus redes sociales con una larga y haciendo alusión a la violencia con mensajes de odio, incluso contra colectivos feministas y discursos de igualdad entre hombres y mujeres.

“Esto definitivamente no es un hecho aislado. Esto definitivamente es una responsabilidad social de todas y de todos, de todas y de todos. Son jóvenes. Cada año, muchísimos más jóvenes están ejerciendo en contra de muchísimas personas, pero en especial contra mujeres y contra niñas”, enfatizó.

La exsenadora y excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, también reaccionó al caso través de su cuenta de X.

“Devastador lo sucedido en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un adolescente de 15 años asesinó a dos maestras de su preparatoria, horas después de presumir la posesión de armas largas en sus redes sociales. ¿Qué nos sucede como sociedad? ¿Qué no están haciendo las autoridades? Luchemos para evitar normalizar la violencia", comentó.

Las reacciones se centraron en la responsabilidad social ante hechos de violencia en espacios educativos y en la inquietud por evitar la normalización de estos actos, especialmente cuando las víctimas son mujeres y niñas.

Esto en el contexto de que el alumno que perpetró el asesinato se identificó como miembro de un grupo INCEL.

Esta mñana, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla fueron el objetivo principal del ataque perpetrado por un estudiante de 15 años en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el hecho como “muy doloroso en muchos sentidos” y anunció que el gobierno atenderá el caso de manera integral para que no se repita.

Señaló que el atacante, quien ingresó armado con un fusil AR-15, había preparado el ataque y fue detenido por alumnos y personal antes de la llegada de la policía, que aseguró el arma y un cargador.

Informó que el gobierno ampliará un programa de salud mental dirigido a adolescentes, ya implementado en tercer año de secundaria, para abarcar también la educación media superior.

El programa contempla capacitación a maestros, contratación de personal especializado y guías para estudiantes, docentes y padres de familia.

La Secretaría de Educación Pública lamentó el ataque y se comprometió a fortalecer la seguridad y formación socioemocional en las escuelas.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos inició una investigación y brinda acompañamiento a las familias de las víctimas.

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