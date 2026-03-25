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¿Mirar a una mujer es delito? Gobierno de Sheinbaum aclara mitos sobre la Ley Valeria tras críticas de hombres a la iniciativa

El gobierno explicó en qué consiste la ley contra el acecho, ante los videos que se han difundido sobre el tema en redes sociales

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El acecho es considerado un
El acecho es considerado un delito en México

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la sección de la conferencia mañanera ‘El detector de mentiras’, explicó en qué consiste la Ley Valeria, tras las críticas en contra de la iniciativa que sanciona el delito de acecho.

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, mostró los videos de usuarios de redes sociales, entre ellos ‘El Temach’, quienes afirman que con la Ley Valeria “mirar a una mujer ya es considerado un delito”.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, se explicó que la ley tipifica como un delito el acecho, lo cual se traduce en “conductas reiteradas y persistentes de hostigamiento o persecución, como vigilar o seguir, que afectan la seguridad y estabilidad e una persona”.

Es decir, esto NO significa que los hombres serán arrestados por hablarle a las mujeres de forma arbitraria, a menos que durante la interacción haya conductas de acoso o intimidación contra ella.

“La reforma al Código Penal Federal no sanciona hablarle a las mujeres de forma arbitraria, sino las conductas reiteradas y persistentes de hostigamiento o persecución, como vigilar o seguir, que afectan la seguridad y estabilidad e una persona, hablarle a una mujer no es delito, el acoso y la intimidación sistemática sí lo son”, dijo en Palacio Nacional.

¿Qué es la Ley Valeria?

La Ley Valeria, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de México, tipifica el acecho como delito federal y lo incorpora como delito autónomo en el Código Penal.

Esta ley sanciona con uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa a quien vigile, persiga o intente comunicarse sin consentimiento y de forma reiterada con otra persona, alterando su vida cotidiana y seguridad.

La reforma responde a demandas sociales y busca cerrar vacíos legales que permitían la impunidad de conductas de acoso persistente, incluso cuando estas derivaban en violencias mayores.

El acecho, según la ley, abarca vigilancia, seguimiento, espionaje, intentos reiterados de contacto presencial o digital, y cualquier conducta repetitiva que genere miedo, ansiedad o altere la vida cotidiana de la víctima.

Principalmente afecta a mujeres y representa un avance en el reconocimiento y sanción de formas de violencia que antes no contaban con protección legal suficiente.

La iniciativa también fortalece penas para acoso y abuso sexual, y establece mecanismos de protección más claros para las víctimas.

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