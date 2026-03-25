Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 25 de marzo

(FB/ExatlonMx)

La expectativa por el Duelo de los Enigmas en Exatlón México crece este miércoles, ya que los rumores sobre el posible resultado circulan con fuerza en redes sociales.

Según los spoilers compartidos, el Equipo Azul sería el favorito para quedarse con la victoria y acceder a uno de los tres premios secretos que ofrece la competencia esta noche.

El enfrentamiento adquiere un valor especial en la recta final de la temporada.

Quien resulte vencedor no solo obtendrá un premio inédito, sino que también consolidará una posición de fuerza para los últimos episodios. De acuerdo con diversas filtraciones, el equipo que logre el triunfo tendrá la posibilidad de elegir una de las cajas misteriosas, cada una con recompensas distintas.

Para quienes preguntan quién gana hoy el Duelo de los Enigmas en Exatlón México, las filtraciones en redes sociales apuntan al Equipo Azul como el posible ganador del reto de este miércoles. Sin embargo, esta información proviene de rumores y spoilers, por lo que el resultado definitivo solo podrá confirmarse con la transmisión oficial del episodio.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo

Durante la jornada previa, el Equipo Rojo se impuso en la Batalla Colosal tras un duelo muy parejo, lo que avivó el debate entre los seguidores sobre cuál escuadra llegaría mejor al enfrentamiento de esta noche. Mientras tanto, los aficionados del Equipo Azul destacan la regularidad de sus atletas en circuitos clave, lo que alimenta la creencia de que podrían sumar una segunda victoria importante en la semana.

A pesar del optimismo azul, los seguidores del Equipo Rojo insisten en la capacidad de su escuadra para sobreponerse en momentos decisivos, resaltando la determinación mostrada en los desafíos recientes. En este contexto, la tensión y la incertidumbre dominan el ambiente, ya que solo uno de los equipos podrá sumar el triunfo y acceder a los premios ocultos.

Qué es el Duelo de los Enigmas

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México es una prueba especial en la que los equipos se enfrentan a retos que exigen tanto destreza física como agudeza mental.

El objetivo es resolver acertijos o superar obstáculos planteados por la producción, con premios o ventajas en juego.

Esta dinámica añade variedad y exigencia a la competencia, evaluando la capacidad de los atletas para adaptarse a desafíos inesperados.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas