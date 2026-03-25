México

Chocan dos unidades del Metrobús en CDMX y dejan 14 lesionados

El impacto ocurrió sobre la avenida Eduardo Molina, a la altura de San Juan de Aragón

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Un fuerte accidente entre dos unidades del Metrobús dejó al menos 14 personas lesionadas la mañana de este miércoles en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió sobre la avenida Eduardo Molina, a la altura de San Juan de Aragón, cuando un Metrobús impactó por alcance a otra unidad que se encontraba subiendo pasajeros.

Según el testimonio del conductor de la unidad 607, el incidente se habría originado por una falla en los frenos, lo que provocó que no pudiera detenerse a tiempo, se pasara el semáforo y chocara de lleno contra el Metrobús número 2612.

El impacto fue de gran magnitud, lo que ocasionó que varios pasajeros fueran proyectados de sus asientos, sufriendo lesiones en piernas, brazos, cabeza y rodillas.

Servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar. Al menos siete ambulancias, así como elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, trabajaron en la atención de los heridos. En un inicio, se reportó que las unidades médicas eran insuficientes, pero minutos después llegaron más paramédicos.

Entre los lesionados hay jóvenes y adultos mayores. Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno presenta heridas de gravedad, aunque se reportó que una persona quedó prensada tras el impacto.

Las autoridades también realizaron labores para evitar riesgos adicionales, como la dispersión de tierra sobre fluidos derramados y el retiro de vidrios y escombros en la zona.

Debido al accidente, la circulación en Eduardo Molina fue cerrada totalmente en un tramo de aproximadamente 300 metros, por lo que se recomendó a los automovilistas usar como alternativa la avenida Congreso de la Unión.

Peritos serán los encargados de determinar las causas del accidente y la velocidad de la unidad que presuntamente se quedó sin frenos. Mientras tanto, la prioridad se mantiene en la atención a los lesionados.

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