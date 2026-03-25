BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

BTS (Cortesía de Songzio)

Como parte de las celebraciones del regreso de una de las bandas de K-pop más importantes, BTS sorprendió a sus fanáticas con un documental sobre su experiencia al retomar su carrera musical después de una pausa de más de dos años.

“BTS: The Return” es una de las producciones más esperadas por ARMY (nombre del fandom) ya que marca un momento importante para los siete integrantes del grupo y sus seguidoras en México y todas partes del mundo.

¿Dónde y a qué hora ver BTS: The Return?

La cinta protagonizada por Jungkook, Jimin, V, Suga, J-Hope, RM y Jin estará disponible el próximo viernes 27 de marzo a la 1:00 de la mañana hora centro de México, la cual narra el proceso creativo detrás del nuevo álbum ARIRANG, así como la búsqueda de una nueva identidad artística para la banda después del descanso por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Otros temas que se destacan dentro de la historia de este filme son el enfoque personal de cada uno de los miembros y su camino de regreso a los escenarios, donde resalta la incertidumbre sobre el recibimiento por parte del público en general y las dificultades para retomar sus actividades grupales.

El documental del boy group formará parte del catálogo de la plataforma de streaming, Netflix, la cual también fue la encargada de transmitir el especial “BTS: The Comeback Live| Arirang”, el pasado 21 de marzo.

Concierto de BTS. Kim Min-Hee/Pool vía REUTERS

Concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores a nivel global

El concierto en vivo de la banda, alcanzó 18.4 millones de espectadores a nivel global, consolidando el impacto del grupo surcoreano en plataformas digitales. El evento, grabado en Seúl, mostró la energía del grupo y la interacción con sus fanáticos, conocidos como ARMY.

Por otro lado, el espectáculo incluyó éxitos como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”, lo que generó una amplia repercusión en redes sociales y posicionó a BTS como una de las agrupaciones musicales más influyentes.

La transmisión atrajo audiencia de más de 90 países, con altos niveles de interacción y tendencias en plataformas como Twitter y TikTok. Netflix reportó que el concierto se ubicó entre los contenidos más vistos de la semana. Analistas señalan que este fenómeno refuerza la capacidad del grupo de K-pop para movilizar audiencias globales y destaca la relevancia de los eventos musicales en streaming.

BTS tendrá una serie de conciertos en México, programados para el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este evento ha generado diversas polémicas entre las ARMY y la empresa encargada del show, Ticketmaster, por irregularidades en los espectáculos.