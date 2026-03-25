México

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

El concierto en vivo de la banda, alcanzó 18.4 millones de espectadores a nivel global, consolidando el impacto del grupo surcoreano en plataformas digitales

Guardar
BTS (Cortesía de Songzio)
BTS (Cortesía de Songzio)

Como parte de las celebraciones del regreso de una de las bandas de K-pop más importantes, BTS sorprendió a sus fanáticas con un documental sobre su experiencia al retomar su carrera musical después de una pausa de más de dos años.

BTS: The Return” es una de las producciones más esperadas por ARMY (nombre del fandom) ya que marca un momento importante para los siete integrantes del grupo y sus seguidoras en México y todas partes del mundo.

¿Dónde y a qué hora ver BTS: The Return?

La cinta protagonizada por Jungkook, Jimin, V, Suga, J-Hope, RM y Jin estará disponible el próximo viernes 27 de marzo a la 1:00 de la mañana hora centro de México, la cual narra el proceso creativo detrás del nuevo álbum ARIRANG, así como la búsqueda de una nueva identidad artística para la banda después del descanso por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Otros temas que se destacan dentro de la historia de este filme son el enfoque personal de cada uno de los miembros y su camino de regreso a los escenarios, donde resalta la incertidumbre sobre el recibimiento por parte del público en general y las dificultades para retomar sus actividades grupales.

El documental del boy group formará parte del catálogo de la plataforma de streaming, Netflix, la cual también fue la encargada de transmitir el especial “BTS: The Comeback Live| Arirang”, el pasado 21 de marzo.

Concierto de BTS. Kim Min-Hee/Pool vía REUTERS
Concierto de BTS. Kim Min-Hee/Pool vía REUTERS

Concierto en vivo alcanza 18.4 millones de espectadores a nivel global

El concierto en vivo de la banda, alcanzó 18.4 millones de espectadores a nivel global, consolidando el impacto del grupo surcoreano en plataformas digitales. El evento, grabado en Seúl, mostró la energía del grupo y la interacción con sus fanáticos, conocidos como ARMY.

Por otro lado, el espectáculo incluyó éxitos como “Dynamite”, “Butter” y “Permission to Dance”, lo que generó una amplia repercusión en redes sociales y posicionó a BTS como una de las agrupaciones musicales más influyentes.

La transmisión atrajo audiencia de más de 90 países, con altos niveles de interacción y tendencias en plataformas como Twitter y TikTok. Netflix reportó que el concierto se ubicó entre los contenidos más vistos de la semana. Analistas señalan que este fenómeno refuerza la capacidad del grupo de K-pop para movilizar audiencias globales y destaca la relevancia de los eventos musicales en streaming.

BTS tendrá una serie de conciertos en México, programados para el próximo 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este evento ha generado diversas polémicas entre las ARMY y la empresa encargada del show, Ticketmaster, por irregularidades en los espectáculos.

Temas Relacionados

BTSK-popdocumentalmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ana María Alvarado sufre asalto en Río de Janeiro: así vivió la pesadilla junto a su hijo

La conductora del programa Sale el Sol compartió detalles a través de redes sociales

Ana María Alvarado sufre asalto en Río de Janeiro: así vivió la pesadilla junto a su hijo

PAN en CDMX afirma que Clara Brugada le copió idea de instalar jardines filtrantes en Estadio Azteca: “Gracias por escucharnos”

Ojalá que más propuestas sean tomadas por la Jefa de Gobierno para mejorar la Ciudad de México, ironizó el partido blanquiazul

PAN en CDMX afirma que Clara Brugada le copió idea de instalar jardines filtrantes en Estadio Azteca: “Gracias por escucharnos”

Preocupa el rezago policial en México: salarios bajos, menos recursos, falta de personal y debilidad institucional

Estudio reciente documenta recortes presupuestales, carencias estructurales y propone medidas para su profesionalización y fortalecimiento

Preocupa el rezago policial en México: salarios bajos, menos recursos, falta de personal y debilidad institucional

Así revertirá el INAH en Mérida los daños a monumentos de Paseo Montejo

El organismo federal anunció la aplicación de procedimientos avanzados y nuevos recubrimientos para garantizar la preservación de símbolos históricos afectados por pintas

Así revertirá el INAH en Mérida los daños a monumentos de Paseo Montejo

Cruz Roja Tijuana logra histórico primer trasplante de hígado en Latinoamérica

El trasplante fue realizado por un equipo multidisciplinario en el Hospital de Urgencias de la Cruz Roja en Tijuana

Cruz Roja Tijuana logra histórico primer trasplante de hígado en Latinoamérica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el adolescente de Michoacán que mató a dos maestras

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

Más de 7 disparos y un arma oculta: revelan más pistas del asesinato de dos maestras en preparatoria de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Deftones lanza pop-up store en CDMX para sus fanáticos: fecha, lugar y qué puedes encontrar

Deftones lanza pop-up store en CDMX para sus fanáticos: fecha, lugar y qué puedes encontrar

Carlos Villagrán asegura que hijos de Chespirito mintieron en casi todo en su serie, pero aclara que “lo de Florinda fue verdad”

¿Teatro para personas con discapacidad auditiva? Llega al Cenart “Murmullos”, un homenaje al cine mudo con lenguaje incluyente

“No te puedes subir a todos los barcos”: Alejandro Speitzer lanza mensaje en plena polémica que vincula a Sergio Mayer

¿Cómo se huele un recuerdo? El arte detrás de explorar los instantes desde el olfato

DEPORTES

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

¿Rival definido para Canelo Álvarez? CMB anuncia fecha para la defensa del título supermediano

Gran Premio de Japón 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en la tercera fecha de la F1

“Ellos si saludan, no como los mexicanos”, chófer aplaude gesto de la selección de Nueva Caledonia en Guadalajara previo al repechaje mundialista

Clara Brugada inaugura obras del Estadio Ciudad de México previo al México vs Portugal