Gustavo Adolfo Infante rechazó 2 millones a Ring Royale, pero amenaza a Javier Ceriani: lo golpeará “gratis”

El periodista Gustavo Adolfo Infante afirma que combatiría gratis contra Javier Ceriani debido a una rivalidad personal (Foto: Instagram / @javierceriani) @CarLon_2020

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló este lunes en el programa ‘Sale el Sol’ que rechazó una oferta de 2 millones de pesos para participar en el evento Ring Royale de Poncho de Nigris, donde iba a enfrentarse contra el actor Rodrigo Vidal.

El conductor dejó claro que, pese a no aceptar pelear contra Vidal, sí consideraría subirse al ring sin cobrar si tuviera delante al presentador Javier Ceriani, con quien mantiene una conocida rivalidad.

La propuesta inicial incluía una paga de 2 millones de pesos, oferta que Infante atribuyó directamente a Poncho de Nigris al detallar:

“Ya me ofrecieron, me ofreció 2 millones de pesos por subirme, de Nigris. Quería que me subiera contra Rodrigo Vidal, pero yo a Rodrigo Vidal no le voy a recuperar la carrera, pobrecito, que se busque a otro que le ayude al fulano este”, declaró en vivo.

Gustavo Adolfo Infante rechaza oferta millonaria para pelear con Rodrigo Vidal en el Ring Royale 2026

Ante la pregunta de la periodista Joanna Vega-Biestro sobre la posibilidad de enfrentarse a una persona con la que tiene diferencias personales, Infante insistió en que frente a Ceriani pelearía incluso gratis.

“Hay fulanos que hasta gratis les daba, fíjate. Hay un fulano que ese sí es hasta personal el asunto y donde me lo encuentre, sí le parto la madre, a Javier Ceriani, a Javier Ceriani sí, es más, gratis y donde me lo encuentre”, sentenció en el programa.

En el mismo espacio televisivo, Infante lanzó un mensaje directo para Ceriani, advirtiéndole: “Te recomiendo que ni vengas a México eh, porque no soy yo, somos muchos los que te queremos partir la madre”.

El comunicador descartó cualquier posibilidad de subir al cuadrilátero por una oferta económica alta, pero reiteró que una pelea contra Ceriani sería una excepción.

El periodista hizo evidente su enemistad con Ceriani

Una enemistad que trasciende las noticias de espectáculos

La rivalidad entre Gustavo Adolfo Infante y Javier Ceriani ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en uno de los enfrentamientos más notorios del periodismo de espectáculos en México y Estados Unidos.

Ambos periodistas han intercambiado acusaciones y descalificaciones tanto en sus programas como en redes sociales y canales de YouTube.

El conflicto ha escalado a niveles legales y personales. En agosto de 2025, Infante obtuvo una orden de restricción contra Ceriani, argumentando ataques a su vida privada y profesional.

Ceriani respondió públicamente, calificando a Infante como “el peor periodista de la televisión mexicana” y acusándolo de manipular pruebas, organizar campañas de desprestigio y recurrir a acciones judiciales por temor a perder su posición en el medio.

Según Ceriani, la orden de restricción fue una reacción desproporcionada a la difusión sobre una supuesta relación extramarital de Infante, tema que el argentino abordó en su canal de YouTube.

Infante recomienda a Javier Ceriani no viajar a México por la tensión generada tras sus recientes declaraciones públicas (YouTube)

Infante, por su parte, aseguró que su decisión de proceder legalmente se debió a ataques directos que involucraban a su familia y que contaba con pruebas documentadas para respaldar sus denuncias.

La disputa se agudizó con el caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, donde ambos periodistas tomaron posturas opuestas y se lanzaron críticas sobre el rigor de sus investigaciones y la veracidad de las pruebas presentadas.

Infante llegó a burlarse del acento argentino de Ceriani en televisión, mientras que Ceriani lo acusó de presentar información falsa y de operar con sesgo a favor de ciertos personajes del espectáculo.