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El día que Lucía Méndez recibió el ‘Azcarragazo’: secretos, favoritismos y traiciones en ‘Siempre en Domingo’

En la cúspide de su influencia, Emilio Azcárraga Milmo contactó a Raúl Velasco para solicitarle que apoyara a la cantante

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El día que Lucía Méndez
El día que Lucía Méndez recibió el ‘Azcarragazo’: secretos, favoritismos y traiciones en Siempre en Domingo (Instagram @luciamendezof/Twitter @raulbrindis)

La sugerencia directa de Emilio Azcárraga Milmo para impulsar la carrera de Lucía Méndez dentro de Televisa destapó una cadena de tensiones, favoritismos y decisiones polémicas en el emblemático programa de variedades Siempre en Domingo.

Ello de acuerdo a un relató del fallecido presentador Raúl Velasco, en una entrevista con Ulises Castillejos Linares para TvNotas en junio del año 2000.

El llamado de ‘El Tigre’ Azcárraga y la llegada de Lucía Méndez

En la cúspide de su influencia, Emilio Azcárraga Milmo, entonces presidente de Televisa, contactó a Raúl Velasco para solicitarle que apoyara a Lucía Méndez.

El polémico presentador recordó: “Cuando me llamó el Sr. Azcárraga para decirme ‘Mete a Lucía y apóyala’, dije ‘¡Uuy! ¡Ya me dio el Azcarragazo aquí!’, no me hizo gracia”, señaló en declaraciones para dicha revista.

Este gesto de respaldo, conocido como “el Azcarragazo”, otorgó a Méndez un área de influencia dentro de la empresa y disparó especulaciones sobre la naturaleza de su relación con el directivo.

El llamado de ‘El Tigre’
El llamado de ‘El Tigre’ Azcárraga y la llegada de Lucía Méndez (Foto: instagram/@siempreendomingofans)

Velasco planteó que la presencia de Méndez en los altos círculos de la televisora era motivo de rumores, aunque aclaró que no podía confirmar ninguna relación sentimental: “A mí no me consta. A ella eso le daba un área de influencia dentro de la empresa.”

La estrategia de Raúl Velasco y el error de cálculo

Al recibir la instrucción, Velasco decidió acceder a las peticiones de Méndez sin oponer resistencia. “Voy a darle soga para que ella misma se ahorque”, relató el conductor, explicando su estrategia ante la presión de la directiva. Así, concedió a la actriz una hora completa en el programa, una decisión inusual que pronto generó controversia.

El resultado fue negativo tanto para la audiencia como para la producción. “Me pidió una hora del programa y le dije ‘lo que quieras, tú mandas’. Pero el primero en protestar fue el jefe, y era porque estaba fuera de tono”, rememoró Velasco sobre la reacción de Azcárraga.

El directivo dejó en claro sus límites: “Una cosa es que sea mi protegida, y otra que le des todo lo que ella quiera.”

Las consecuencias en Televisa y la reacción del público

Tras la emisión del programa, las repercusiones no se hicieron esperar. “Hizo mal uso del apoyo que le estaba dando el Sr. Azcárraga, y el resultado fue malo para mí porque me regañaron y malo para el público porque no aguantó una hora”, reconoció Velasco en la entrevista publicada por TvNotas.

El conductor subrayó que sólo artistas de la talla de Vicente Fernández podían sostener una hora de transmisión en ese formato.

Las consecuencias en Televisa y
Las consecuencias en Televisa y la reacción del público (Foto: AP)

La experiencia evidenció las limitaciones de Lucía Méndez como cantante, tema que el propio Velasco abordó sin reservas:

“Lucía Méndez es más una figura de telenovelas. Una chica guapa, atractiva, pero no canta. Vamos a ser realistas: de cantante no tiene nada”, afirmó. Para el presentador, figuras como Méndez eran “productos de cartón, o de plástico, para consumo inmediato”.

La figura de Lucía Méndez y la tensión con Siempre en Domingo

Aunque la carrera de Méndez como actriz se consolidó con el paso de los años, su incursión en la música no logró el mismo reconocimiento.

El conductor anticipó que sus declaraciones podrían molestar a la actriz, pero defendió su postura: “Sé que se va a enojar mucho cuando lea esto, pero digo la verdad. No se tiene que hacer tonta, ni yo tampoco. No por ser mi amiga, ni por haberla lanzado en Siempre en Domingo voy a decir que es una gran cantante. No se le miente al público.”

La revelación de este episodio iluminó la dinámica de poder y las jerarquías dentro de Televisa, así como el papel de Siempre en Domingo en la construcción y caída de carreras artísticas.

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