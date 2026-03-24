Detienen al secretario de Seguridad de Matehuala por posesión de droga en vehículo oficial: transportaba marihuana y cristal

El arresto de Jorge “N”, director de la Policía Municipal de Matehuala, se produjo tras una denuncia anónima que alertó sobre su posible participación en actividades ilícitas. (Crédito: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP)

La mañana de este martes, el director de la Policía Municipal de Matehuala, Jorge “N”, de 42 años, fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí.

Durante un operativo interinstitucional, le fueron aseguradas 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos y un vehículo oficial Nissan Versa.

En el mismo marco, Pablo Ernesto “N”, de 40 años, también fue arrestado con 29 dosis de marihuana que sumaban aproximadamente 180 gramos, además de un vehículo tipo pickup marca Chevrolet, modelo 2025. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica.

Las detenciones se realizaron durante operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), coordinadas por la Guardia Civil Estatal (GCE), la Defensa y la Guardia Nacional . Las acciones combinaron trabajos de inteligencia con recorridos operativos en la ciudad.

Así se desarrolló el operativo

La primera intervención, que derivó en la detención de Pablo Ernesto “N”, se realizó en patrullajes rutinarios de vigilancia en distintas zonas de Matehuala, donde se aseguró la marihuana y el vehículo pickup.

Ambos detenidos enfrentan investigaciones por su probable implicación en delitos contra la salud. (Crédito: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP)

El arresto de Jorge “N”, director de la Policía Municipal, se produjo tras una denuncia anónima que alertó sobre la posible participación del funcionario en actividades ilícitas. Durante la inspección se aseguraron tanto la marihuana como las bolsas de “cristal” y el vehículo oficial.

Las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía General de San Luis Potosí a ambos detenidos, quienes enfrentan investigaciones por su probable implicación en delitos contra la salud. El caso del jefe policiaco genera especial atención, dado que ocupa un cargo público en el municipio y está vinculado a la seguridad local.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que estas acciones forman parte de un operativo coordinado entre instancias estatales y federales para atender la presencia de drogas en la región del Altiplano potosino.

”La combinación de patrullajes, trabajos de inteligencia y denuncias ciudadanas permitió identificar y detener a los involucrados en hechos relacionados con marihuana y drogas sintéticas", informó la dependencia en un comunicado.

En ambos casos, se aseguraron también los vehículos que podrían haber sido utilizados para trasladar las sustancias, lo que complementa la investigación y permite establecer posibles responsabilidades adicionales.

Los detenidos permanecerán bajo custodia mientras se realiza el proceso legal correspondiente y se determina su situación jurídica.