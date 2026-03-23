Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

La supuesta presencia de Daniel Bisogno en el foro de ‘Ventaneando’ impacta a conductores y fans a días de su primer aniversario luctuoso (/Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A pocos días de haberse cumplido el primer aniversario de la muerte de Daniel Bisogno, los conductores de ‘Ventaneando’ sorprendieron al público al asegurar haber percibido su “presencia” durante una transmisión en el foro del programa, episodio que despertó una oleada de comentarios en redes sociales.

Mientras los televidentes debatían el origen del fenómeno, un aroma masculino inundó el estudio en plena emisión. Jimena Pérez ‘La Choco’ exclamó: “Huele a loción de hombre... todos recordamos a Daniel”, afirmando que el olor no procedía de ninguno de los presentes en el set.

Pati Chapoy corroboró el hecho al mostrarse visiblemente sorprendida, en tanto que Pedro Sola lo calificó como “muy extraño”. La productora Iyari González fue categórica y sostuvo: “Daniel estaba allí”.

“De repente fue un olor, loción masculina que dije ‘¿qué onda aquí’... la única que entró de afuera es la Castañeda, pero no es la loción que usa, es de hombre“, sostuvo Chapoy, quien se sorprendió de que dicho aroma llegó ”hasta la cabina".

Daniel Bisogno, apodado “El Muñeco”, falleció el 20 de febrero de 2025 tras enfrentar complicaciones graves de salud, incluyendo un trasplante de hígado y una infección sanguínea.

Un inusual aroma masculino durante la transmisión de ‘Ventaneando’ revive el recuerdo de Daniel Bisogno entre el equipo del programa (YouTube)

Su ausencia marcó al equipo y, según las recientes declaraciones, el vacío se transformó en estas supuestas manifestaciones paranormales.

Durante la emisión, Linet Puente bromeó con que Bisogno “volvió para reclamar que no hablaban suficiente de él”. Entretanto, en las redes sociales, fanáticos y seguidores debatían entre la posibilidad de una auténtica experiencia sobrenatural y la hipótesis de una estrategia para captar audiencia, mientras Daniel Bisogno continuaba siendo tendencia a un año de su fallecimiento.

Daniel Bisogno, una “presencia” constante en los foros de TV Azteca

Tras la muerte del conductor, actor y locutor, surgieron rumores y relatos en medios sobre supuestas apariciones paranormales asociadas al apodado “Muñeco”. Estos relatos se intensificaron luego de que Alex B., su hermano, afirmara que Bisogno habría llamado por teléfono a Pati Chapoy tras su fallecimiento, lo que desató teorías sobre posibles manifestaciones sobrenaturales.

Los conductores identificaron la loción que usaba Daniel Bisogno

Raquel Bigorra, ex comadre y amiga del conductor, negó haber vivido experiencias de este tipo y rechazó vínculos con supuestos trabajos de brujería en contra de Bisogno.

Dentro de TV Azteca, varios trabajadores y conductores han comentado sobre una atmósfera distinta en los foros tras la muerte del presentador.

Carlos Quirarte, conductor de la televisora, relató incidentes extraños que incluyen cristales rotos, desaparición y reaparición de objetos, ataques a animales y la sensación recurrente de una presencia en los pasillos.

Quirarte afirmó que los comentarios sobre manifestaciones paranormales se han vuelto frecuentes entre el personal, quienes atribuyen algunos de estos fenómenos al espíritu de Bisogno.

Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025 tras graves problemas de salud, sigue generando debate y emociones en ‘Ventaneando’ (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Además, mencionó la creencia de que el foro también estaría habitado por el espíritu de una niña, lo que contribuye a la narrativa de lo inexplicable en la televisora.