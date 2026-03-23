México

Pati Chapoy, Pedro Sola y todo Ventaneando quedan impactados por repentina “presencia” de Daniel Bisogno: “Su olor”

El equipo fue sorprendido por un aroma peculiar que los hizo recordar al comunicador, mientras las redes sociales se encendían con teorías sobre una posible visita del llamado “Muñeco” desde el más allá

Guardar
La supuesta presencia de Daniel
La supuesta presencia de Daniel Bisogno en el foro de ‘Ventaneando’ impacta a conductores y fans a días de su primer aniversario luctuoso (/Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

A pocos días de haberse cumplido el primer aniversario de la muerte de Daniel Bisogno, los conductores de ‘Ventaneando sorprendieron al público al asegurar haber percibido su “presencia” durante una transmisión en el foro del programa, episodio que despertó una oleada de comentarios en redes sociales.

Mientras los televidentes debatían el origen del fenómeno, un aroma masculino inundó el estudio en plena emisión. Jimena Pérez ‘La Choco’ exclamó: “Huele a loción de hombre... todos recordamos a Daniel”, afirmando que el olor no procedía de ninguno de los presentes en el set.

Pati Chapoy corroboró el hecho al mostrarse visiblemente sorprendida, en tanto que Pedro Sola lo calificó como “muy extraño”. La productora Iyari González fue categórica y sostuvo: “Daniel estaba allí”.

“De repente fue un olor, loción masculina que dije ‘¿qué onda aquí’... la única que entró de afuera es la Castañeda, pero no es la loción que usa, es de hombre“, sostuvo Chapoy, quien se sorprendió de que dicho aroma llegó ”hasta la cabina".

Daniel Bisogno, apodado “El Muñeco”, falleció el 20 de febrero de 2025 tras enfrentar complicaciones graves de salud, incluyendo un trasplante de hígado y una infección sanguínea.

Un inusual aroma masculino durante
Un inusual aroma masculino durante la transmisión de ‘Ventaneando’ revive el recuerdo de Daniel Bisogno entre el equipo del programa (YouTube)

Su ausencia marcó al equipo y, según las recientes declaraciones, el vacío se transformó en estas supuestas manifestaciones paranormales.

Durante la emisión, Linet Puente bromeó con que Bisogno “volvió para reclamar que no hablaban suficiente de él”. Entretanto, en las redes sociales, fanáticos y seguidores debatían entre la posibilidad de una auténtica experiencia sobrenatural y la hipótesis de una estrategia para captar audiencia, mientras Daniel Bisogno continuaba siendo tendencia a un año de su fallecimiento.

Daniel Bisogno, una “presencia” constante en los foros de TV Azteca

Tras la muerte del conductor, actor y locutor, surgieron rumores y relatos en medios sobre supuestas apariciones paranormales asociadas al apodado “Muñeco”. Estos relatos se intensificaron luego de que Alex B., su hermano, afirmara que Bisogno habría llamado por teléfono a Pati Chapoy tras su fallecimiento, lo que desató teorías sobre posibles manifestaciones sobrenaturales.

Los conductores identificaron la loción que usaba Daniel Bisogno

Raquel Bigorra, ex comadre y amiga del conductor, negó haber vivido experiencias de este tipo y rechazó vínculos con supuestos trabajos de brujería en contra de Bisogno.

Dentro de TV Azteca, varios trabajadores y conductores han comentado sobre una atmósfera distinta en los foros tras la muerte del presentador.

Carlos Quirarte, conductor de la televisora, relató incidentes extraños que incluyen cristales rotos, desaparición y reaparición de objetos, ataques a animales y la sensación recurrente de una presencia en los pasillos.

Quirarte afirmó que los comentarios sobre manifestaciones paranormales se han vuelto frecuentes entre el personal, quienes atribuyen algunos de estos fenómenos al espíritu de Bisogno.

Daniel Bisogno, fallecido el 20
Daniel Bisogno, fallecido el 20 de febrero de 2025 tras graves problemas de salud, sigue generando debate y emociones en ‘Ventaneando’ (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Además, mencionó la creencia de que el foro también estaría habitado por el espíritu de una niña, lo que contribuye a la narrativa de lo inexplicable en la televisora.

Temas Relacionados

Daniel BisognoPedro SolaPati ChapoyVentaneandoTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo Monreal afirma que el PT debe explicar su postura sobre el “Plan B”

El líder legislativo cree que mantener la alianza entre los tres partidos políticos beneficia a la nación

“Ya están bastante grandecitos”, Ricardo

Pemex ha recuperado 549 metros cúbicos de hidrocarburo tras derrame en Dos Bocas, avance depende de condiciones climatológicas

La supervisión de organismos ambientales y de seguridad respalda la labor de especialistas en las zonas afectadas

Pemex ha recuperado 549 metros

Cómo cocinar espinacas para que no pierdan sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Unos minutos pueden hacer la diferencia en el contenido de vitaminas y antioxidantes al preparar este vegetal en casa

Cómo cocinar espinacas para que

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

El programa de este lunes pondrá a prueba a unos azules debilitados por la salida de Doris del Moral

Exatlón México: quién gana la

Asesoran a electricistas de Matehuala para que denuncien ante la FGE tras su desaparición y localización

También será implementada una Mesa de Seguridad que contará con la participación de agentes de los tres niveles de gobierno

Asesoran a electricistas de Matehuala
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a los

Localizan con vida a los 7 electricistas reportados como desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Sheinbaum solicitará informe a la FGR sobre hallazgo de restos óseos en funeraria en Iguala: estaría ligada al caso Ayotzinapa

Hallan toma clandestina en Tlalnepantla y aseguran 25 mil litros de huachicol

Grupo Élite, el brazo armado que consolidó el poder de Juan Carlos Valencia en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

Walo Silvas, de Banda MS, revela que a los cinco años vio a su mamá intentar quitarse la vida en tres ocasiones

Colocar papel de aluminio en el módem para mejorar tu WiFi en casa: por qué funciona y cómo hacerlo correctamente

Abuchean en su concierto de Mexicali a Marisela por dificultades técnicas: “Siempre le pasa eso”

Qué porcentaje de dinero le daban creadores de OnlyFans mexicanos a Leonid Radvinsky

DEPORTES

Uruguay convoca a sus figuras

Uruguay convoca a sus figuras de la Liga MX para medirse a Inglaterra y Argelia rumbo al Mundial 2026

“Veo como una bendición jugar con puros mexicanos”, Gabriel Milito habla sobre lo que representa dirigir a Chivas

Clausura 2026: cuándo regresa la actividad en la Liga MX tras la Fecha FIFA

Así va la tabla de goleadores del Clausura 2026: ¿quién la encabeza tras la Jornada 12?

Ryan García explota contra Terence Crawford pese a triunfo con Canelo Álvarez: “Es un inflado que no sirve”