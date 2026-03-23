El programa del IMSS que ha permitido a niños y niñas recuperar la audición

Personal médico del IMSS realiza la activación o calibración de un implante coclear, un procedimiento clave que mejora significativamente la calidad de vida de niños con hipoacusia en México. (IMSS)

La mejora significativa en la calidad de vida de niñas y niños con hipoacusia bilateral profunda se ha consolidado como una de las principales consecuencias del programa de implante coclear del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde su aprobación en 2024, la estrategia ha permitido que decenas de pacientes de distintas edades recuperen parte o la totalidad de su capacidad auditiva, con impactos directos en su desarrollo del lenguaje y su integración escolar y social.

Las cirugías gratuitas, autorizadas por el Consejo Técnico, incluyen el dispositivo, la intervención, el seguimiento médico y la rehabilitación. La cobertura, formalizada como prestación del Seguro de Enfermedades y Maternidad, garantiza el acceso integral a la tecnología para la población que más lo necesita.

Expansión y resultados del programa

Durante el año 2025, se realizaron 49 implantes en menores de edad y dos en adultos, según informó la doctora Gloria Nilda Delgado Guzmán, especialista del IMSS. Al 20 de febrero de 2026, trece niñas y niños, además de dos adultos, esperan ser programados para la cirugía, lo que ilustra la creciente demanda y la expansión progresiva de la capacidad del programa.

Las intervenciones se concentran en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente y Siglo XXI, y en menor medida en el Hospital General del CMN La Raza. Esta distribución ha permitido fortalecer una red de alta especialidad con equipos multidisciplinarios, compuestos por expertos en Otorrinolaringología, Audiología, Foniatría y Terapia de Lenguaje.

La selección de pacientes prioriza a niñas y niños con pérdida auditiva grave, ya sea de origen congénito o adquirida antes del desarrollo del lenguaje, mientras que los adultos beneficiados suelen utilizar auxiliares auditivos convencionales. La población atendida ha sido mixta, sin diferencias notables por género.

El programa reporta una baja incidencia de complicaciones tanto durante las operaciones como en el periodo posterior. Los resultados clínicos y sociales han sido alentadores: recuperación auditiva en candidatos adecuados, logros notables en la adquisición del lenguaje en menores y una clara mejora en la integración escolar y comunitaria.

Acciones estratégicas y futuro del implante coclear en el IMSS

El IMSS ha implementado desde 2024 una serie de acciones estratégicas para asegurar el acceso equitativo a esta tecnología. Entre ellas destacan la modificación de normas jurídicas y administrativas para incluir el procedimiento en la cobertura institucional, la evaluación integral de los candidatos por equipos multidisciplinarios y el desarrollo de un lineamiento nacional para el Tamizaje Auditivo Neonatal, que busca fortalecer la detección temprana en el Primer Nivel de Atención.

Un especialista del IMSS sostiene un implante coclear en su empaque, el dispositivo fundamental para restaurar la audición a niños y adultos dentro del exitoso programa institucional. (IMSS)

Para el año 2026, las prioridades se centran en consolidar el tamizaje auditivo neonatal, ampliar la red de referencia desde Unidades de Primer y Segundo Nivel, y formar equipos especializados en más UMAE. El objetivo es incrementar la capacidad de atención, con énfasis en la cobertura pediátrica y en los estados donde la necesidad es mayor.

Desde la incorporación del programa, el IMSS se ha posicionado como pionero en la aplicación de esta tecnología, gracias al trabajo coordinado en los tres niveles de atención y a un modelo que prioriza la igualdad y la protección superior de la niñez. El compromiso institucional se resume en la premisa de que escuchar es también un derecho, ofreciendo a las familias mexicanas una oportunidad real para la inclusión y el desarrollo pleno de las personas con pérdida auditiva severa.

Caso de éxito

La Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Pediatría “Dr. Silvestre Frenk Freund” del IMSS logró la activación exitosa del implante coclear derecho en Dan, un niño de dos años y nueve meses con hipoacusia profunda bilateral. El procedimiento, realizado en febrero de 2026 tras una detección temprana y una evaluación interdisciplinaria, incluyó la cirugía, la calibración del dispositivo y la integración de un plan de rehabilitación auditivo-verbal.

Dan, de 2 años, es reflejo del impacto positivo del programa de implante coclear del IMSS en la vida de los menores con hipoacusia. (IMSS)

El jefe del Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica, doctor Román Alberto Peña Medina, resaltó que el implante coclear representa la última opción terapéutica para quienes tienen sordera profunda, y explicó que el programa suma ya 13 intervenciones desde abril de 2025. El especialista subrayó la importancia de la detección oportuna, ya que la pérdida auditiva puede llevar al aislamiento social, y destacó el enfoque integral del IMSS para garantizar el acceso y el tratamiento adecuado en la población pediátrica.