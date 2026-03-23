Ilustrador y sobrino de un poeta que fue “padrino político” de AMLO: el hombre detrás de la cuenta de donativos de López Obrador para Cuba

(Infobae-Itzallana)

Después de meses en silencio, Andrés Manuel López Obrador regresó a las redes sociales el 15 de marzo con un mensaje cargado de urgencia: pidió a sus seguidores enviar donativos al pueblo cubano a través de una cuenta de Banorte a nombre de la asociación civil Humanidad con América Latina. Dijo que era una iniciativa de “ciudadanos, escritores y periodistas”. Lo que no dijo es que esa asociación tenía apenas 24 días de existencia y que el nombre ligado a su registro en el SAT pertenece a alguien muy cercano a su historia personal.

Ese nombre es Carlos Pellicer López. Y su apellido lo explica todo.

Ilustrador, custodio de un legado y sobrino del poeta que hizo a AMLO

Carlos Pellicer López nació en la Ciudad de México en 1948. Es narrador, ilustrador y artista plástico egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Desde 1977 se ha encargado de custodiar el archivo y legado literario de su tío: el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, considerado por muchos el más grande de México y fundador de los museos de Frida Kahlo y Diego Rivera.

Pero la relevancia de ese tío va mucho más allá de la literatura. Según un artículo de BBC, a principios de los años setenta, Pellicer Cámara tomó a un joven López Obrador bajo su tutela, lo encaminó hacia la política y se convirtió en la influencia más definitoria de su vida. El propio AMLO lo reconoció abiertamente en más de una ocasión, declarándose “pelliceriano” en su libro “La mafia nos robó la presidencia” y ha confesado que su relación con el poeta fue “muy estrecha y definitoria” en su etapa formativa.

LISTADO DE DONATARIAS AUTORIZADAS, REVOCADAS O CANCELADAS, PENDIENTES DE PUBLICAR EN EL DOF

El árbol que nadie debería ignorar

Carlos Pellicer Cámara (1897–1977) — poeta, senador, activista. “Padre político” de AMLO.

Carlos Pellicer López (1948) — sobrino. Ilustrador y custodio del archivo del poeta desde 1977.

Humanidad con América Latina — asociación civil constituida en febrero de 2026, vinculada a Pellicer López según registros circulados en redes.

Cuenta Banorte señalada por AMLO para recibir donativos para Cuba el 15 de marzo de 2026.

La pregunta que nadie ha respondido

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido claro en su compromiso con Cuba. En la reciente cumbre del CELAC, el canciller Juan Ramón de la Fuente reiteró la postura oficial: “Continuaremos prestando toda la ayuda humanitaria que nos sea posible al pueblo cubano”, con el respaldo expreso de la presidenta. Ese compromiso ya se tradujo en hechos: más de mil 190 toneladas de alimentos, medicinas e insumos básicos enviados desde Veracruz el 28 de febrero. Lo que genera controversia es la necesidad de crear una asociación con estatus fiscal exprés, presentada como iniciativa ciudadana e independiente, pero con el apellido del círculo más íntimo de AMLO en su registro.