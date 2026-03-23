México

Carin León y la Secretaría de Cultura presumen alcance del Circuito Nacional por la Paz en medio de reportes de fracaso en Tijuana

El recital marcó el comienzo del programa federal, diseñado para fomentar la cohesión social y el acceso al arte para jóvenes

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El recital de Carín León en Tijuana marcó el comienzo del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz, programa de la Secretaría de Cultura,

Carín León y la Secretaría de Cultura desestimaron reportes de una baja asistencia al primer concierto del Circuito Nacional de Conciertos por la Paz, programa de la dependencia creado para fomentar la cultura de armonía, la cohesión social y el acceso al arte para jóvenes, utilizando espacios públicos.

La postura de Carin León y la Secretaría de Cultura

A través de sus cuentas oficiales, el cantautor sonorense y la dependencia federal compartieron videos del recital, realizado el sábado 21 de marzo en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana.

“Uno de los conciertos que marcó el inicio del Circuito Nacional de Festivales por la Paz en Tijuana, con el festival Territorios por la Paz, fue el de Carín León. Su presentación reunió a miles de asistentes de México y Estados Unidos en una noche donde el espacio público se convirtió en punto de encuentro, celebración y acceso gratuito a la cultura, fortaleciendo la convivencia y la construcción de paz entre las juventudes”, indicó la Secretaría de Cultura en X —anteriormente Twitter.

Por su parte, León difundió un video en Instagram integrado por fragmentos de su presentación. “Una primera cita más en Tijuana”, escribió. Durante su presentación, el cantautor destacó su conexión especial con la ciudad: “Tijuana siempre presente en la vida de su servidor, recordando también allá por el dos mil dieciocho, recuerdo que la primera presentación oficial de Carín León fue en esta ciudad”.

La Secretaría de Cultura aseguró
La Secretaría de Cultura aseguró que la presentación fue exitosa. (Secretarpia de Cultura: X)

Usuarios de redes sociales contradicen la versión oficial

Las publicaciones contrastan con reportes hechos por medios locales y residentes de la ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias y Semanario Zeta reportaron una asistencia de poco más de 10 mil personas. La Jornada Baja California reportó la presencia de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien estimó a más de 40 mil personas, la mitad de la audiencia esperada por autoridades locales y federales previo al concierto.

Alineados con los reportes de baja asistencia, usuarios de X difundieron videos de la presentación de Carin León donde destaca una presencia mínima de personas en la Plaza Monumental. En TikTok, la controversia adquirió un sentido político e ideológico.

Usuarios de TikTok difundieron videos de la baja convocatoria que tuvo un concierto de Carín León en Tijuana como parte del programa Circuito Nacional por la Paz.

Algunas personas compartieron videos desde la Plaza Monumental acompañados de mensajes críticos contra el gobierno federal y estatal: “A mí me encanta Carín León, pero hoy los tijuanenses le respondimos al gobierno de 4ta, que prefirió invertir nuestros impuestos en el concierto que en todo lo que se requiere en nuestra ciudad y/o estado: medicinas, pavimentaciones, alumbrado público, seguridad”.

Otros cuestionamientos fueron hechos en la propia publicación de la dependencia, donde personas pedían a la dependencia difundir “las verdaderas imágenes”.

Hasta el momento, la Secretaría de Cultura no ha informado sobre la asistencia oficial al primer concierto del Circuito Nacional por la Paz.

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