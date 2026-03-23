Ca7riel y Paco Amoroso regresan a CDMX y anuncian una gira que abarca diversas ciudades del país

Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México con su esperada gira FREE SPIRITS WORLD TOUR, recorriendo ciudades clave del país. - (Jesúe Avilés/Infobae)

El regreso de Ca7riel y Paco Amoroso a México ya es una realidad y promete convertirse en uno de los eventos más comentados del año. A través de plataformas digitales, OCESA confirmó que no solo visitarán la capital, sino que recorrerán varias ciudades del país.

La gira, titulada FREE SPIRITS WORLD TOUR, marca un nuevo capítulo para el dúo, que ha ganado notoriedad por su estilo irreverente y su energía en el escenario.

Con esta gira, el proyecto musical reafirma su conexión con el público mexicano, uno de los más fieles en su trayectoria reciente.

Un tour que recorrerá todo México

El dúo argentino inicia presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro, CDMX, Puebla y Mérida entre el 31 de julio y el 12 de agosto. - (Instagram/Ocesa)

El tour contempla presentaciones en distintas ciudades, ampliando su alcance más allá de la capital. La ruta incluye escenarios clave en el país.

Presentaciones confirmadas:

31 de julio – Auditorio Banamex, Monterrey

2 de agosto – Auditorio Telmex, Guadalajara

4 de agosto – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro

6 y 7 de agosto – Palacio de los Deportes, CDMX

9 de agosto – Auditorio GNP, Puebla

12 de agosto – Foro GNP, Mérida

Hasta el momento se ha informado que la preventa de boletos para las fechas ya anunciadas se realizará el próximo jueves 26 de marzo. Se espera una alta demanda, por lo que se recomienda a los interesados estar atentos a los horarios y plataformas oficiales de venta. La organización aún no ha detallado si habrá más fechas disponibles en otras ciudades.

De Buenos Aires al mundo

La preventa de boletos para los conciertos de Ca7riel y Paco Amoroso en México comienza el jueves 26 de marzo en plataformas oficiales.

Son originarios de Buenos Aires, Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero construyeron un proyecto que mezcla géneros como trap, hip hop, electrónica y pop.

Su evolución musical los llevó de una banda de rock a un sonido más urbano, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera a partir de 2018. Temas como “Jala Jala” y “Ouke” impulsaron su popularidad.

Tras una pausa, retomaron el proyecto con fuerza y lanzaron Baño María en 2024, reafirmando su lugar dentro de la escena latinoamericana.

Un fenómeno que trasciende escenarios

Sus shows en vivo han sido fundamentales para fortalecer su identidad artística y sumar seguidores en México y otros países. - (Instagram)

El impacto del dúo no se limita a su música grabada. Sus presentaciones en vivo han sido clave para consolidar su identidad artística.

Han pisado escenarios internacionales de gran relevancia, lo que les permitió ampliar su audiencia y fortalecer su presencia fuera de Argentina.

Con este regreso a México, Ca7riel y Paco Amoroso no solo reafirman su crecimiento, también confirman que su propuesta sigue conectando con públicos diversos, ahora listos para recibirlos nuevamente en múltiples ciudades del país.