Aficionado de Chivas justifica agresión contra reportero y su propio hijo tras ser exhibido en X | VIDEO

La agresión fue documentada por Erik Melchor, reportero de Hora Cero Deportes. (Rayados: Facebook / @ericklmelchor_: X)

La violencia volvió a ser protagonista en el Estadio BBVA. Un vibrante encuentro entre Rayados y Chivas que concluyó con una sufrida victoria por marcador de 2-3 para los visitantes quedó relegada a segundo plano tras la agresión de un aficionado contra un reportero. Erik Melchor, colaborador del medio de información Hora Cero Deportes, fue golpeado e intimidado por un aficionado en las gradas del Gigante de Acero.

Erik Melchor, colaborador del medio de información Hora Cero Deportes, fue golpeado e intimidado por un aficionado regiomontano en las gradas del Gigante de Acero. (Erik Melchor: X)

Así surgió la agresión

Sobre el tiempo agregado, el árbitro sancionó un penal en favor de Rayados. Sin embargo, el disparo de Uros Djurdjevic fue atajado por “El Tala” Rangel, guardameta de las Chivas. El agónico triunfo de los visitantes fue celebrado por su afición, mientras la frustración invadió a los locales.

En un video difundido en X —antes Twitter—, el reportero Erick Melchor documentó un conato de violencia en las gradas. Al grabar el incidente, un aficionado se acercó para exigirle dejar de documentar los hechos: “Ya deja de grabarme, hijo de tu pu** madre, o te rompo tu madre, ya sé quién eres”, se escucha decir al hombre.

Luego de que el video fuera ampliamente difundido en la plataforma, el periodista involucrado reaccionó: “Muy triste lo que me sucedió esta noche en el Estadio BBVA. Estas no son ‘cosas que pasan’ o ‘gajes del oficio’”.

Muy triste lo que me sucedió esta noche en el Estadio BBVA.



Estas no son “cosas que pasan” o “gajes del oficio”. https://t.co/969HsPLYlj — Erick Melchor (@ericklmelchor_) March 22, 2026

Identifican a aficionado

El video circuló en X y permitió que usuarios identificaran al presunto agresor como Yusé, un creador digital originario de Guadalajara, Jalisco. Mediante una serie de publicaciones en X, el aficionado de las Chivas acusó al periodista de burlarse de él en medio de un tenso momento propiciado por su hijo.

“No agredí a nadie, Ricardo. No seas tan mal periodista. Es mi hijo. Mi hijo cometió un terrible error y lanzó cerveza en la atajada del penal. Lo regañé efusivamente y tuve que calmar los ánimos de varios Rayados. Le pedí al que grababa que dejara de grabar a mi hijo y se burló”, escribió en respuesta a una publicación del periodista Ricardo Cariño.

“Nada que lamentar. Mi hijo aprendió una enorme lección. Ganar no justifica burlarse de nadie más. Reprendí con mucha efusividad el novato, inmaduro y pésimo comportamiento de mi hijo y se que aprendió la lección. Me molestó mucho su accionar. Fin del tema. Besos a todos”.

El incidente no fue un hecho aislado. En las inmediaciones del estadio se reportaron agresiones contra aficionados de las Chivas.

En un tuit, Yusé (@agmatias), padre del aficionado de Chivas implicado en la agresión a un reportero, asegura que su hijo "aprendió una enorme lección" y lamenta el "pésimo comportamiento" de este. (Erik Melchor: X)

¿Qué sanciones determina la Liga MX para aficionados que incurran en violencia?

Según la Liga MX, toda agresión debe tener como consecuencia la prohibición de ingreso a cualquier estadio de fútbol. Por este motivo se implementó el “Fan ID”, sistema que permite identificar de manera más ágil a quienes cometan actos violentos en las tribunas, ya sea contra aficionados locales, visitantes, jugadores o durante incidentes como el lanzamiento de objetos al campo.

La directiva de Monterrey también tiene la responsabilidad de identificar al responsable y aplicar una sanción que impida la repetición de este tipo de conductas en futuros encuentros de los Rayados.

Últimos hechos de violencia donde la afición de Rayados estuvo involucrada

Basado en reportes recientes y antecedentes cercanos en la Liga MX, esta es una cronología de hechos de violencia y altercados relacionados con el estadio BBVA de los Rayados de Monterrey y su afición.

Enero 2025 (Violencia tras partido) : Tras un partido reciente (contra Pachuca), se reportó un altercado donde un aficionado fue agredido por la espalda en las inmediaciones del estadio.

2024 (Incidente en traslado): Aunque no fue dentro del estadio BBVA, seguidores de Rayados se vieron involucrados en un grave incidente tras el partido de visitante contra Santos, donde un aficionado fue atropellado a las afueras del estadio en Torreón.

Octubre 2023 - 2024 (Conatos de bronca): Se han registrado diversos conatos de pelea dentro del estadio y reportes de que grupos de animación propios (La Adicción) han generado desorden e inseguridad.

Marzo 2023 (Enfrentamiento en gradas): Durante el partido de la Jornada 10 del Clausura 2023 contra Bravos de Juárez, se registró un enfrentamiento físico entre aficionados de Rayados en las gradas del Estadio BBVA.