¿Quién es Chiara Cardoletti, la nueva representante de ACNUR en México?

Tiene más de 25 años de experiencia en zonas de crisis y una misión clara: proteger a quienes más lo necesitan en uno de los momentos más complejos para el sistema de asilo en la región

Chiara Cardoletti llegó a México esta semana para asumir formalmente su misión como nueva titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país.

Sus primeras palabras marcaron el tono de lo que será su gestión: su prioridad será fortalecer esfuerzos y movilizar más recursos para llegar a más personas que necesitan protección, y considera que México es un referente global en materia de asilo y soluciones duraderas.

Cardoletti sustituye a Giovanni Lepri, quien estuvo al frente de la oficina del ACNUR en México durante cuatro años. Su designación fue anunciada en diciembre de 2025 y recibió el beneplácito de la Secretaría de Relaciones Exteriores a inicios de 2026.

Una trayectoria forjada en las crisis más difíciles del mundo

No es una funcionaria de escritorio. Chiara Cardoletti es licenciada en ciencias políticas con una especialización en derecho internacional obtenida en el Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad de Viena.

Tras trabajar como asesora en el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, se incorporó al ACNUR en el año 2000 y desde entonces ha acumulado misiones en algunos de los contextos humanitarios más exigentes del planeta: Sudán, Timor Oriental, Etiopía, Costa de Marfil, Irán y Afganistán.

Su paso por zonas de conflicto la convirtió en una voz reconocida dentro del sistema de Naciones Unidas. En 2015 asumió como vicerrepresentante del ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, y desde junio de 2020 se desempeñó como representante para Italia, la Santa Sede y San Marino, donde enfrentó de frente la crisis migratoria en el Mediterráneo.

Fue precisamente desde ese cargo que denunció con firmeza las muertes de migrantes en el mar, calificando la situación como inaceptable y exigiendo rutas seguras de manera inmediata.

El contexto que la espera: recortes, Trump y un sistema de asilo bajo presión

Cardoletti no llega a una misión sencilla. Asume el cargo en un contexto marcado por el aumento de flujos migratorios y solicitudes de asilo en México. A esto se suma el impacto directo de las políticas migratorias de Donald Trump, que cerraron las opciones de protección internacional en Estados Unidos y recortaron drásticamente los presupuestos de ayuda humanitaria global, lo que llevó a que la oficina del ACNUR en México operara en 2025 con un presupuesto 60 por ciento menor al del año anterior.

En ese escenario, su apuesta es clara: trabajar de forma coordinada con autoridades mexicanas y organizaciones locales para sostener un sistema de protección que, aunque bajo presión, sigue siendo uno de los más activos de América Latina.