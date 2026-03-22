La sombra de Kukulkán en la primavera 2026: ¿Cuál es el simbolismo de esta deidad maya?

Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar proyecta triángulos de sombra que crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la pirámide. Imagen ilustrativa generada con IA

Cada equinoccio de primavera un fenómeno sorprendente ocurre en la pirámide de Chichén Itzá: una serpiente de luz y sombra parece descender por sus escalinatas: es Kukulkán, la serpiente emplumada que adoraban los mayas.

Este espectáculo no solo es un prodigio arquitectónico, sino también una manifestación profunda del pensamiento de las culturas mesoamericanas. Pero, ¿qué representa realmente esta deidad y por qué sigue fascinando en pleno 2026?

¿Quién es Kukulkán y qué significa su nombre?

De acuerdo con Tomás Pérez Suárez, investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, para entender la palabra Kukulkán hay que remontarse a Mesoamérica.

En entrevista para UNAM Global, explicó que Kukulkán es la versión maya de Quetzalcóatl. Su nombre proviene del idioma maya: k’uk’ (pluma) y kan (serpiente), es decir, “serpiente emplumada”. Este ser combina dos elementos opuestos pero complementarios:

Las plumas , asociadas con el cielo

La serpiente, vinculada con la tierra

¿Por qué la serpiente emplumada “desciende” cada equinoccio?

El descenso de la serpiente no es un fenómeno mágico, sino un efecto de luz cuidadosamente calculado por los antiguos mayas. Durante los equinoccios de primavera y otoño, el Sol se posiciona de tal forma que ilumina los bordes de la pirámide conocida como El Castillo.

Pirámide de "El Castillo" en Chichén Itzá. Fotografía: Paul Nicklen, vía National Geographic

Esta iluminación proyecta una serie de triángulos de sombra sobre la escalinata norte, que crean la ilusión de una serpiente descendiendo por la pirámide hasta la base, donde se encuentran esculturas de cabezas de serpiente, reforzando la impresión visual.

Este efecto revela el avanzado conocimiento de astronomía, geometría y orientación solar que poseían los mayas. La pirámide fue diseñada con precisión para que el fenómeno ocurriera exactamente en estos momentos del año, cuando el día y la noche tienen la misma duración.

Un puente entre el cielo y la Tierra: el simbolismo de Kukulkán en la cosmovisión maya

Más allá del espectáculo visual, el descenso de Kukulkán tiene un significado simbólico profundo:

Representa la conexión entre el cielo y la Tierra

Marca un momento de equilibrio cósmico

Señala el inicio de ciclos agrícolas y de renovación

En términos simbólicos, es la deidad “bajando” al mundo humano para traer orden, fertilidad y conocimiento.

FOTO DE ARCHIVO: El templo maya de Kukulkán, la serpiente emplumada y deidad maya, se ve en el sitio arqueológico de Chichén Itzá, en el sureño estado mexicano de Yucatán, en esta imagen tomada el 3 de mayo de 2012. REUTERS/Mauricio Marat/Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)/Handout/REUTERS/Archivo

FILE PHOTO: A group of people wearing pre-Hispanic costumes perform a ritual near the pyramid of Kukulkan at the archaeological zone of Chichen Itza in Yucatan State, December 21, 2012. REUTERS/Victor Ruiz/File Photo

Además, Kukulkán sintetiza otras ideas fundamentales:

La unión de los tres niveles del universo

En la visión mesoamericana, el cosmos se divide en cielo, tierra e inframundo. Kukulkán es el ser capaz de transitar entre estos planos, funcionando como intermediario.

El equilibrio de opuestos

La mezcla de ave y serpiente simboliza la dualidad: arriba/abajo, espiritual/material. Esta unión representa la armonía del universo.

Renovación y ciclos de la vida

La serpiente, al mudar de piel, está asociada con el renacimiento. Por ello, Kukulkán también simboliza transformación, cambio y continuidad de la vida.

Conocimiento y civilización

En diversas tradiciones, esta deidad es vista como un “héroe cultural” que aporta saberes como la agricultura, la astronomía y el calendario.

Equinoccio en Yucatán 2026

Cada equinoccio, miles de personas acuden a Chichén Itzá para observar este fenómeno que conecta el presente con una visión ancestral del universo. Y este año no fue la excepción.

El fenómeno atrajo a turistas y locales a la zona arqueológica, generando una ola de imágenes y videos virales en redes sociales.

Miles de visitantes se congregan frente al Templo de Kukulcán en Chichén Itzá para presenciar el fenómeno arqueoastronómico del Equinoccio de Primavera (INAH)

El fenómeno reafirma el magnetismo cultural y turístico de este sitio, considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO y una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno. La celebración de este año consolidó el papel de Chichén Itzá como epicentro de tradiciones milenarias y atractivo global.

Entre las imágenes más compartidas sobresalen:

Fotografía de la serpiente de luz y sombra descendiendo por la escalinata norte.

Videos de la multitud congregada y la atmósfera festiva en la explanada principal.

Retratos de danzas y rituales mayas realizados por comunidades locales para honrar la fecha.