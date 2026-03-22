En el Día del Agua: así puedes contribuir al cuidado del recurso, según la CNDH

Cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia y los desafíos del recurso hídrico. (Getty)

Cada 22 de marzo el mundo se detiene, aunque sea brevemente, a pensar en algo que da por sentado: el agua. Y el Día Mundial del Agua, conmemoración oficial de las Naciones Unidas, fue establecido en 1993 para promover la importancia del agua dulce y sensibilizar sobre los desafíos globales del recurso hídrico.

Desde entonces, cada edición adopta un lema que pone el foco en una dimensión distinta del problema. Este 2026, la campaña se articula bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, centrada en la relación entre agua, saneamiento y género.

Uno de los ejes centrales de esta fecha es avanzar hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030: garantizar agua potable y saneamiento para todas las personas. El desafío es claro: revertir la crisis del agua y asegurar servicios sostenibles para todos antes de 2030, aunque el tiempo se agota.

En México, hasta el 40% del agua potable se pierde por fugas en tuberías obsoletas, lo que resalta la necesidad de inversión en infraestructura.

México y su deuda hídrica pendiente

El tema no puede ser más oportuno para nuestro país. El 41 por ciento del territorio nacional enfrenta problemas de estrés hídrico provocados por el cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos, la contaminación y el crecimiento demográfico.

La situación no mejora con el tiempo: la disponibilidad de agua per cápita en México pasó de aproximadamente 17,742 m³ por habitante a apenas 3,656 m³, con una proyección de 3,285 m³ para 2030.

A nivel nacional, alrededor del 40% del agua potable distribuida se pierde en fugas de tuberías obsoletas, lo que convierte la infraestructura en una prioridad tan urgente como la conciencia ciudadana.

La meta para el año 2030 sigue siendo garantizar el acceso universal al agua potable, pero México requiere una inversión histórica en infraestructura hídrica para lograrlo.

La disponibilidad de agua por habitante en México pasó de casi 18 mil a poco más de 3 mil metros cúbicos en menos de un siglo. (Getty)

¿Cómo podemos contribuir al cuidado del agua?

El cambio no depende solo de los gobiernos. Desde el ámbito cotidiano, hay acciones concretas que cada persona puede adoptar:

Reparar fugas domésticas a tiempo: una llave que gotea puede desperdiciar hasta 30 litros de agua al día.

Reducir el tiempo en la ducha y evitar dejar el grifo abierto mientras no se usa.

Reutilizar el agua de cocción de verduras para regar plantas.

Recolectar agua de lluvia para usos domésticos no potables.

Reportar fugas en la vía pública a las autoridades locales.

Consumir de forma responsable: elegir productos y empresas con compromisos hídricos claros.

Un recordatorio que no debe quedarse en el calendario

A pesar de los avances tecnológicos y las políticas de desarrollo, millones de personas en el mundo viven todavía sin acceso seguro al agua potable, lo que convierte su gestión en uno de los mayores retos sociales y ambientales del siglo XXI.

El Día Mundial del Agua no es una efeméride decorativa: es un llamado anual a que la sociedad, la industria y los gobiernos asuman que este recurso tiene límites, que esos límites ya están siendo rebasados y que actuar hoy es la única forma de garantizar que el agua siga fluyendo mañana.