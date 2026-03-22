México

Calles cerradas y rutas alternas por el Desfile de Catrinas Mundialistas

Se recomienda considerar rutas alternativas para evitar tráfico y la concentración de aficionados en Paseo de la Reforma

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Autoridades de CDMX recomiendan considerar
Autoridades de CDMX recomiendan considerar rutas alternativas para evitar el tráfico y la concentración de aficionados en Paseo de la Reforma. | Foto: (Gemini IA ilustrativa, creada con Inteligencia Artifical)

A partir de las 14:00 horas de este domingo 22 de marzo arrancará el mega desfile de “Catrinas Mundialistas” que provocará el cierre de la avenida Paseo de la Reforma—una de las más transitadas en Ciudad de México—en el tramo que va del Ángel de la Independencia hacia el Palacio de Bellas Artes.

Por ello, las autoridades capitalinas recomiendan tomar precauciones en caso de asistir al desfile o bien, sí al salir de su casa se recomienda considerar rutas alternativas para evitar la concentración de personas futboleras.

La Mega Procesión de las Catrinas es evento que forma parte de una agenda cultural y turística en el marco del Mundial 2026 en la capital mexicana, en el que se celebrará la fusión del Día de Muertos y la Copa del Mundo de futbol.

La convocatoria, inédita por su contexto y simbología, suma un matiz relevante: este evento no sustituye la histórica procesión que el colectivo organiza cada noviembre, sino que constituye una edición extraordinaria motivada por la Copa del Mundo compartida entre México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

Entre los detalles diferenciales de esta edición, la participación requiere portar dos elementos clave: el maquillaje y vestuario de catrina o catrín, y la indumentaria oficial de la selección mexicana, según especificó el colectivo organizador.

Mega Procesión de las Catrinas
Mega Procesión de las Catrinas anuncia evento especial rumbo al Mundial 2026. Foto: (Gemini IA Ilustrativa)

Desde las 8:00 arrancaron las actividades con una sesión de maquillaje profesional. El desfile comenzará a las 14:00 hasta concluir en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde habrá actividades culturales y tomas fotográficas masivas.

Estas son las calles que estarán cerradas por desfile de Catrinas Mundialistas

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL), desde su cuenta oficial en ‘X’, compartió que la ruta del desfile de Catrinas Mundialistas atravesará la avenida Paseo de la Reforma, por lo que las afectaciones será sobre esta avenida hasta llegar a Bellas Artes.

Las autoridades de la Ciudad de México recomiendan utilizar:

  • Para dirigirse al Norte: Eje 1 Norte.
  • Para dirigirse al Sur: Optar por Av. Chapultepec, José María Izazaga o Fray Servando Teresa de Mier.
  • Para dirigirse al Oriente: Transitar por el Eje 1 Oriente.
  • Para dirigirse al Poniente: Circular por Circuito Interior.
La Mega Procesión de las
La Mega Procesión de las Catrinas celebra la fusión del Día de Muertos con la Copa del Mundo FIFA 2026 en la capital mexicana.|Crédito: X(@OVIALCDMX)

En cuanto al transporte público, se prevén cierres parciales y circuitos en la Línea 7 o Verde, que recorre Paseo de la Reforma, al menos durante el paso del contingente de catrinas futboleras.

Las estaciones que usualmente modifican su servicio en este tipo de eventos son: El Ángel, La Palma, Hamburgo, Reforma y París.

Debido a esto, se recomienda a todas las personas anticipar sus salidas, evitar la zona de Paseo de la Reforma durante la tarde y mantenerse informada a través de canales oficiales de vialidad de la capital, como o @OVIALCDX y @OrientadorVial que están vinculadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

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