México

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 20 de marzo

El sorteo de Tris se hace cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Guardar
Todos los días la Lotería
Todos los días la Lotería Nacional realiza cinco sorteos de Tris (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35743

Resultado: 51468

Tris De las Tres

Sorteo: 35744

Resultado: 52464

Tris Extra

Sorteo: 35745

Resultado: 23508

Tris De las Siete

Sorteo: 35746

Resultado: 26400

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Qué estrategias puedes usar para tener más oportunidades de ganar en Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Los jugadores de Tris suelen usar varias estrategias para aumentar sus chances, aunque es importante recordar que sigue siendo un juego de azar sin garantías. Entre las estrategias más comunes están:

Jugar los cinco sorteos diarios para aumentar la cantidad de apuestas y así las oportunidades de ganar a largo plazo. Algunos juegan en grupo para cubrir más combinaciones y compartir premios si ganan.

Analizar resultados anteriores para identificar patrones y números que más han salido (números "calientes") o que casi no salen (números "fríos"). Esto puede ayudar a elegir combinaciones con mayores probabilidades según la frecuencia histórica, aunque no asegura ganar.

Usar trucos basados en operaciones con los números de sorteos previos, como sumar o restar los últimos dígitos de los números ganadores recientes para generar combinaciones nuevas.

Aprovechar las modalidades combinadas (combos) que permiten jugar con los mismos números en diferentes posiciones o combinaciones para aumentar las oportunidades en un solo boleto.

Además, utilizar aplicaciones, calculadoras y herramientas estadísticas para analizar datos históricos y facilitar la selección de números, partiendo de análisis de frecuencia, pares/impares y sistemas de reducción para cubrir más combinaciones a menor costo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de MéxicoTris resultados hoy México

Más Noticias

SAT intensifica revisión de uso de tarjetas departamentales: esto podría ameritar sanciones

Conoce las razones por las que podrías ser sancionado si eres usuario de estos plásticos

SAT intensifica revisión de uso

¿Cuánto cuestan los boletos de México vs Portugal ya sin Cristiano Ronaldo?

Tras confirmarse la ausencia del astro portugués por lesión, el valor de las entradas para el amistoso de prepración rumbo al Mundial 2026 cayó drásticamente

¿Cuánto cuestan los boletos de

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

La popular actriz y conductora confiesa sentirse renovada y agradecida por estar trabajando en la nueva temporada del programa de talentos familiar

Angélica Vale revela qué ha

Pemex y Petrobras juntas: esta es la alianza que Lula da Silva propone a Sheinbaum

El mandatario brasileño destacó que la exploración con fines petroleros se realizaría en el Golfo de México

Pemex y Petrobras juntas: esta

Previsión meteorológica del tiempo en Acapulco de Juárez para este 21 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Previsión meteorológica del tiempo en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jornada violenta en el corazón

Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Del CJNG a la Familia Michoacana: así es como “El Custodio” vendía drogas en un penal de Edomex antes de ser detenido

Operativo Enjambre en Michoacán: estos son los funcionarios detenidos por presuntos vínculos con el CJNG

“Es un grupo con alta peligrosidad”: Harfuch advierte que pese a muerte de El Mencho, el CJNG mantiene operaciones en todo el país

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale revela qué ha

Angélica Vale revela qué ha sido lo más bonito de su divorcio de Otto Padrón previo al estreno de Juego de Voces

Listening Party de Kenia Os en el Palacio de los Deportes de CDMX habría sido patrocinado por Peso Pluma

Kim Shantal revela las razones por las que aceptó pelear con Lupita Villalobos en Supernova Génesis 2026

Hombres G anuncia 2 fechas más en el Auditorio Nacional: esto cuestan los boletos

Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira en México: fechas, ciudades y venta de boletos

DEPORTES

¿Cuánto cuestan los boletos de

¿Cuánto cuestan los boletos de México vs Portugal ya sin Cristiano Ronaldo?

Así reaccionó Álvaro Fidalgo a su posible debut con México ante Portugal

¿Raúl Jiménez en Japón?: El delantero levanta rumores con enigmático mensaje en redes

La Hormiga’ González, goleador de Chivas, revela su situación sentimental

¿Por qué Paulinho no fue convocado para enfrentar a México? DT de Portugal confiesa el motivo