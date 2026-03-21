México

Fuga de gas en Álvaro Obregón: autoridades confirman dos decesos en unidad habitacional

El reporte ciudadano por un fuerte olor alertó a servicios de auxilio, quienes constataron la presencia de gas y las defunciones

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Dos mujeres y una mascota
Dos mujeres y una mascota fallecieron.

Vecinos de la Unidad Habitacional Santa Fe IMSS, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, dieron aviso a las autoridades la mañana de este sábado 21 de marzo 2026 luego de percibir un fuerte olor a gas en uno de los departamentos.

Al arribar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron la muerte de dos mujeres por intoxicación causada por fuga de gas en el inmueble, hecho que conmocionó a la comunidad y movilizó a distintos cuerpos de auxilio.

El incidente se registró en un edificio ubicado al oriente, en la zona baja de Santa Fe, lugar densamente poblado de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo reportado, personal de Bomberos de la Ciudad de México y efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron tras recibir la alerta de los vecinos.

Se evacuaron a más de
Se evacuaron a más de 20 personas en el edificio. (X/@SGIRPC_CDMX)

Al ingresar al departamento, hallaron los cuerpos sin vida de las dos mujeres, quienes presentaban signos de intoxicación. La alta concentración de gas detectada en el ambiente dificultó las labores iniciales de rescate y revisión en el sitio.

El área fue acordonada durante varias horas, mientras especialistas verificaban la seguridad de las instalaciones y descartaban riesgos para otros residentes.

Una mascota también pierde la vida

Según los primeros reportes, aún no se han revelado los nombres de las víctimas. Ambas residían juntas en el departamento afectado junto a una mascota que también falleció. De acuerdo con los primeros peritajes, perdieron la vida a causa de la inhalación prolongada de gas.

Aún no se da a conocer lo que originó la fuga, aunque las autoridades no descartaron la posibilidad de una falla en las instalaciones internas del domicilio.

Personal de Protección Civil inspeccionó otros departamentos del edificio para descartar nuevas fugas y prevenir futuros incidentes.

Tras confirmar el fallecimiento de amabas personas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tomó conocimiento del caso y abrió una carpeta de investigación.

Elementos de servicios periciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y recabaron indicios en el lugar para esclarecer el motivo exacto de la fuga y deslindar responsabilidades.

La dependencia no precisó cuál fue la causa de la fuga de gas. En las fotos publicadas por las cuentas oficiales de las autoridades correspondientes aparece un miembro del cuerpo revisando una de las llaves de la estufa.

Las autoridades reiteraron la importancia de revisar periódicamente las instalaciones de gas en los hogares y de reportar cualquier olor inusual a las líneas de emergencia.

La Unidad Habitacional Santa Fe IMSS quedó bajo supervisión temporal de la policía, mientras que los peritos continuaban las diligencias.

La Secretaría de Gestión Integral y Riesgos de Protección Civil evacuó a 20 personas del edificio como medida preventiva.

En casos de fugas, Protección Civil recomienda ventilar los espacios, cerrar las llaves de paso y evitar encender aparatos eléctricos.

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