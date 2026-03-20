México

Explosión en casa de Coacalco deja un saldo de 8 personas heridas

Una explosión por acumulación de gas en una vivienda provocó el colapso parcial del inmueble

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Se registró la explosión por
Se registró la explosión por acumulación de has en predio de Coacalco, Edomex (Diseño: Jesús Aviles/Infobae México)

Una fuerte explosión registrada la mañana de este viernes en el municipio de Coacalco dejó un saldo de al menos 8 personas lesionadas, luego de que dos tanques de gas provocaran una potente detonación al interior de una vivienda ubicada en la colonia La Magdalena.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades municipales, el incidente ocurrió sobre la calle Monterrey, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar un estruendo que cimbró varias casas aledañas.

La explosión fue tan intensa que ocasionó el colapso parcial de la estructura del inmueble afectado así como daños en otras 8 casas vecinas.

Elementos de Protección Civil, bomberos y paramédicos acudieron de inmediato al sitio para atender a los heridos, quienes presentaban diversas lesiones, entre ellas quemaduras, golpes y crisis nerviosas.

Testigos relataron que, tras el estallido, varios habitantes de la zona se organizaron para auxiliar a las víctimas mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Heridos fueron llevados a hospital del IMSS

explosión Coacalco gas Edomex (ContinuamosMX/FB)
explosión Coacalco gas Edomex (ContinuamosMX/FB)

Las autoridades informaron que la causa probable del siniestro fue la acumulación de gas LP proveniente de dos cilindros de aproximadamente 30 kilogramos cada uno, lo que generó una explosión de gran magnitud. No se descarta que una fuga previa haya pasado desapercibida, lo que derivó en la tragedia.

Los lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Zona No. 98 del IMSS de la colonia Villas de las Flores, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, se reporta que algunos de ellos se encuentran en condición delicada, aunque estable y no se descarta que puedan ser llevados a otros nosocomios especializados.

Personal de seguridad de los tres ordenes de gobierno, acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales, mientras especialistas realizan las labores de remoción de escombros y evaluación estructural de las viviendas cercanas.

Asimismo, se inició una revisión en la instalación de gas del inmueble afectado para determinar con precisión las causas del incidente.

Estruendo llegó a varias calles vecinas

Explosión afectó diversas predios y
Explosión afectó diversas predios y carros en Coacalco Edomex (ContinuamosMX/FB)

Vecinos de la colonia La Magdalena señalaron que el estruendo se escuchó a varias calles de distancia y que incluso provocó que ventanas y puertas se sacudieran violentamente. Algunos habitantes también reportaron daños menores en sus propiedades, como vidrios rotos y fisuras en paredes.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que las autoridades municipales de Coacalco atienden el incidente registrado en la colonia La Magdalena, “derivado de una posible acumulación de gas en una vivienda, con afectaciones en inmuebles aledaños”.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la población para revisar periódicamente sus instalaciones de gas, verificar el estado de los cilindros y reportar cualquier fuga o anomalía, con el fin de prevenir accidentes de este tipo.

Muchos de estos incidentes están relacionados con el uso de gas doméstico en el Valle de México, lo que ha encendido las alertas sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los hogares.

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