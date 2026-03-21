México

Beatriz Gutiérrez Müller denuncia menor visibilidad en X por ‘incomodar políticamente’ a Elon Musk

La académica y esposa del expresidente López Obrador retó al empresario a que le elimine por completo su cuenta

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La doctora Gutiérrez Müller explicó
La doctora Gutiérrez Müller explicó los motivos por los que el Gobierno de México decidió cancelar la lectura en San José del Cabo. REUTERS/Raquel Cunha

Beatriz Gutiérrez Müller, académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, arremetió en contra Elon Musk, empresario y dueño de la red social X, al acusarlo de reducir la visibilidad de su contenido en dicha plataforma, presuntamente por temas políticos.

En su cuenta de X, Gutiérrez Müller publicó un mensaje dirigido a Musk, en el cual afirma que no usa seguido la red social y aún así, hoy le notificaron que se reduciría la visbilidad del contenido que comparta en su perfil tras detectar una ‘actividad inusual’.

Esto último, lo consideró un acto de censura por parte del empresario estadounidense contra las cuentas que “no le convienen políticamente”, sin dar mayores detalles.

“Genial @elonmusk Ni siquiera uso tu X —solo de vez en cuando— y me mandas este mensaje. «Menor visibilidad», ja, ja, ja… ¡es lo que haces con las cuentas que no te convienen políticamente! Adelante, haz desaparecer mi cuenta si quieres. ¡Hazlo!“, escribió en la red social.

¿Qué dice el mensaje de X sobre la cuenta de Beatriz Gutiérrez Müller?

La notificación de la red social señala que se detectó una actividad inusual en la cuenta personal de la académica y escritora, por lo que se le aplicó “una etiqueta” temporal, lo cual podría dosminuir la visibilidad de sus publicaciones por tiempo indefinido.

“Hemos detectado actividad inusual, por lo que hemos aplicado temporalmente una etiqueta a tu cuenta. Esto puede provocar que tus publicaciones tengan menos visibilidad durante un tiempo; por ejemplo, podrían aparecer con menos frecuencia en las recomendaciones, respuestas o secciones de tendencias”, se lee en la imagen publicada por Gutiérrez Müller.

Según la misma información, esto “se resuelve automáticamente” en algunos días o hasta semanas; sin embargo, se puede consultar directamente con la plataforma.

“En la mayoría de los casos, esto se resuelve automáticamente en un plazo de días a semanas, siempre que tu actividad cumpla con nuestras normas.

“Puedes consultar el estado de tu cuenta y cualquier detalle relacionado directamente en la aplicación X o en x.com en cualquier momento”, resaltó.

Anteriormente, en enero del 2025, Beatriz Gutiérrez Müller reapareció en redes sociales para criticar a Elon Musk tras un polémico saludo realizado por el empresario durante un evento de Donald Trump en Washington.

Gutiérrez Müller publicó en X una caricatura que asocia a Musk con símbolos autoritarios, en referencia al gesto que Musk hizo y que fue interpretado como un saludo nazi.

La publicación de la escritora, que desactivó los comentarios en su cuenta, sumó más de cuatro mil ‘likes’.

El gesto de Musk generó controversia internacional y llevó a la policía alemana a abrir una investigación, ya que el saludo fascista está prohibido en ese país por su vinculación con crímenes de guerra y políticas totalitarias.

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