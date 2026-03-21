ARIRANG de BTS rompe récords históricos en Spotify tras su estreno y Armys mexicanas reaccionan: “Miren lo que logramos”

Imagen Ilustrativa (Gemini)

El grupo surcoreano BTS marcó un hito en la industria musical internacional tras el lanzamiento de ARIRANG, su nuevo álbum, que se convirtió en el disco de K-Pop más escuchado en la historia de Spotify y el álbum más reproducido en un solo día durante 2026.

¿Cómo fue el estreno de Arirang?

Según informó Spotify a través de sus cuentas oficiales en Instagram y X, la plataforma registró una respuesta sin precedentes de la comunidad de fans ARMY en todo el mundo, quienes impulsaron el regreso más esperado de la década.

De acuerdo con los datos de Spotify, ARIRANG no solo rompió el récord de escuchas en 24 horas, sino que también se posicionó como uno de los álbumes más pre-guardados en la historia de la plataforma, con más de 5 millones de presaves.

Kpop group BTS perform during ‘BTS The Comeback Live Arirang’ concert in central Seoul, South Korea, March 21, 2026. BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. EDITORIAL USE ONLY.

La noticia, difundida por la plataforma de streaming consolidó la relevancia global de BTS y evidenció el alcance de su base de seguidores. El fenómeno fue replicado en redes sociales, donde la reacción de ARMY resultó inmediata.

ARMY de México celebra y comparte su orgullo en redes sociales

El impacto de ARIRANG se sintió con fuerza en México, donde numerosos fanáticos expresaron su entusiasmo en Facebook y X.

Asimismo, desde el momento en que se estrenó el álbum las fans mexicanas no dudaron en movilizarse para que el material se posicionara entre los primeros lugares de escucha regional.

El grupo de K-pop BTS, incluyendo a RM, posa frente a un palacio coreano durante su presentación para el programa cultural internacional Arirang. (EFE)

Diversos comentarios publicados por integrantes del fandom destacaron el poder de la organización colectiva: “Cuando el ARMY se propone algo, lo logra”, escribió una usuaria en Facebook.

Otra fan mexicana señaló: “Esto solo demuestra lo que podemos alcanzar si estamos unidas”.

Asimismo, la cuenta de Facebook identificada como BTS Our Galaxy MX detalló:

“¡HISTÓRICO! ARMY MÉXICO, ¡Miren lo que logramos con el debut de ARIRANG en Spotify México (...) ¡No bajemos la guardia! Sigamos con el stream constante y correcto. La meta es la estabilidad para que ese #1 en el chart de artistas sea una realidad".

Estas reacciones reflejan el sentido de comunidad y el orgullo compartido por haber impulsado a BTS a la cima de las listas globales.