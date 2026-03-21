Aguachile de atún en lata: receta práctica para disfrutar en Cuaresma

El aguachile de atún en lata ofrece una opción fresca y práctica para combatir el calor durante los días más cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el calor aprieta y la mesa pide algo fresco, el aguachile de atún en lata es una solución tan práctica como sabrosa. La receta revive la esencia de la cocina mexicana, pero desde la sencillez de ingredientes que todos tenemos a mano.

El toque ácido del limón, el picante del chile y el perfume del cilantro convierten un alimento de todos los días en un plato festivo.

Durante la Cuaresma, en muchas casas latinoamericanas, las conservas de pescado se vuelven protagonistas. Este aguachile exprés es perfecto para almuerzos ligeros, picadas al aire libre o para quienes buscan sorprender con algo distinto, sin complicaciones y con mucho color.

La receta de aguachile de atún en lata combina atún, limón, chile, cilantro y vegetales para lograr un sabor ácido y picante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Aguachile de atún en lata

El aguachile de atún en lata es una ensalada fría donde el atún se marina en jugo de limón, se mezcla con cebolla morada, pepino, chile y cilantro, y se sirve bien fresco. Es ideal como entrada o plato ligero, y destaca por su sabor ácido, su toque picante y su textura crocante.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 0 minutos (no requiere fuego)

Ingredientes

2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas 1 pepino grande 1 cebolla morada chica 2 a 3 limones (jugo) 1 ají picante fresco (jalapeño, serrano o el que consigas) 1 puñado de cilantro fresco 1 palta (opcional, para sumar cremosidad) Sal y pimienta a gusto 1 chorrito de aceite de oliva

Cómo hacer Aguachile de atún en lata, paso a paso

Cortar la cebolla morada en pluma fina y colocarla en un bol grande con el jugo de limón. Dejar reposar 5 minutos para suavizar el sabor. Pelar el pepino y cortarlo en rodajas finas o en cubos pequeños. Agregar al bol. Picar el ají picante bien fino (sin semillas si preferís menos picante). Incorporar a la mezcla. Añadir el atún escurrido y desmenuzar con tenedor para que se integre con los vegetales. Sumar el cilantro fresco picado y, si usás, la palta cortada en cubos. Condimentar con sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva. Mezclar bien y dejar reposar en la heladera 10 minutos antes de servir, para que los sabores se integren. Servir frío, acompañado de tostadas de maíz, galletas de arroz o nachos. Consejo: Si querés más color, agregá rabanitos en rodajas o tomate en cubos.

Este plato exprés de cocina mexicana es ideal para almuerzos ligeros, picadas al aire libre y durante la Cuaresma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 6 g

Carbohidratos: 7 g

Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien tapado, hasta 1 día. No se recomienda freezar, ya que el pepino y la palta pierden textura y sabor.