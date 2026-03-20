Equinoccio de primavera: reabre al público Toniná tras decreto de expropiación de Sheinbaum

Vista aérea de las estructuras de piedra de la Zona Arqueológica de Toniná en Chiapas, ahora bajo resguardo del INAH tras un decreto presidencial para su conservación y estudio. (INAH)

La Zona Arqueológica de Toniná en Chiapas reabrirá al público el sábado 21 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, tras completar un proceso integral de limpieza y mantenimiento, según informó la Secretaría de Cultura de México a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El acceso será gratuito para las personas residentes en Ocosingo, quienes deberán presentar identificación oficial vigente que acredite su domicilio, conforme a la Ley Federal de Derechos.

El hecho coincide con el equinoccio de primavera, que tendrá lugar este fin de semana y será posible observarlo en México y otras partes del mundo.

Restauración del patrimonio mexicano

Como parte de los trabajos previos a la reapertura, se realizó la limpieza de terrazas, la plaza central y los accesos, así como intervenciones en espacios emblemáticos como el juego de pelota, el Templo de la Guerra y las principales plataformas de la Acrópolis de Toniná. Estas labores incluyeron también conservación de altares, tumbas, tableros y techumbres, empleando equipo especializado y con la colaboración de personal de custodia y brigadas interinstitucionales.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, calificó esta apertura como un acto que devuelve a la sociedad “un espacio fundamental del patrimonio arqueológico de Chiapas” y subrayó que “Toniná es una de las grandes expresiones de la memoria maya y de la riqueza patrimonial de México. Su reapertura es una gran noticia porque vuelve a abrir un espacio de conocimiento, identidad y encuentro con nuestra historia”, según el boletín divulgado.

Entre las acciones de acondicionamiento, se destaca la instalación de un puente provisional de madera para mejorar el acceso, además de la rehabilitación de infraestructura operativa, áreas de servicio, bodegas y el sistema eléctrico en puntos clave, todo ello bajo la supervisión de especialistas y en un esfuerzo coordinado entre el INAH, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ocosingo, con participación de la sociedad civil.

Chiapas vive

“Con esta reapertura, el INAH, a través de su representación en Chiapas, fortalece la puesta en valor de Toniná como un espacio de identidad, conocimiento y encuentro, reafirmando su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico de México”, precisó la dependencia sobre la importancia de recuperar la zona histórica.

Aunado a lo anterior, en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2026, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se ordenó la expropiación de 9.22 hectáreas en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, medida que transfiere estos terrenos al Estado mexicano y pone su gestión bajo resguardo inmediato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Toniná destaca por su arquitectura monumental, que se erige sobre un basamento piramidal superior a los 70 metros de altura. Este conjunto, uno de los más notables del área maya, es testimonio de la profundidad histórica y la sofisticación cultural de las civilizaciones originarias de las montañas de Chiapas.