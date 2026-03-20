Entre abatimientos y detenciones, “La Mayiza” sufre duros golpes en 24 horas

En menos de 24 horas, operativos en Colima y Sinaloa dejaron un saldo de abatidos, detenidos y la caída de un jefe de sicarios de La Mayiza. (Anayeli Tapia/Infobae)

En menos de 24 horas, la facción de “La Mayiza”, identificada como uno de los brazos más poderosos y violentos del Cártel de Sinaloa, sufrió una serie de golpes consecutivos en dos de sus bastiones clave.

Abatimientos, detenciones y la retención momentánea de una de las hijas de Ismael “El Mayo” Zambada marcaron una jornada de presión sin precedentes reciente sobre la estructura encabezada ahora por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, que actualmente libra una guerra con Los Chapitos, de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Abaten a “La Barquita” en Colima

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal de Colima abatieron a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (X/@OscarAdrianL)

La primera acción relevante se registró la tarde del miércoles 18 de marzo en el puerto de Manzanillo, Colima. Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Policía Estatal de Colima interceptaron a un grupo armado sobre el boulevard costero Miguel de la Madrid, arteria principal del puerto colimense.

La persecución terminó en un enfrentamiento que dejó como saldo la muerte de César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita” o “La Varquita”, identificado por autoridades estatales como jefe de sicarios de La Mayiza en dicha región.

El operativo comenzó cerca de un centro comercial y se extendió hasta Plaza Punto Bahía, donde fue interceptado el vehículo del líder criminal. Imágenes captadas por civiles y difundidas en redes sociales documentaron los momentos de tensión, con detonaciones e intensa movilización que causaron alarma entre automovilistas y residentes.

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que una persecución armada en Manzanillo derivó en un enfrentamiento que dejó muerto a César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de La Mayiza. (C4jimenez)

En la acción también resultaron muertos otros integrantes del grupo y fue detenida una mujer acompañante de Zepeda Guzmán, quien resultó lesionada y quedó bajo custodia policial, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Colima.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, identificó a “La Barquita” como objetivo prioritario en la estructura de La Mayiza.

Su caída representa un golpe relevante para el aparato de seguridad y violencia de esta facción en Colima, entidad estratégica para el trasiego de drogas y el ingreso de precursores químicos. El puerto de Manzanillo, además, ha sido escenario de disputas por el control criminal, intensificadas tras la alianza anunciada a principios de 2026 entre La Mayiza y Los Mezcales, antigua célula del CJNG.

Operativo en El Salado, el corazón de La Mayiza

El Patas fue detenido en la localidad de Valle Escondido, perteneciente al municipio de Culiacán. Crédito: SSPC

El segundo golpe se produjo la mañana del 19 de marzo, cuando personal de la Secretaría de Marina desplegó un operativo en la sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, Sinaloa, una región considerada el principal bastión de la organización del Mayito Flaco.

Según la información, la intervención tenía como objetivo inicial la intervención en un domicilio relacionado con Joel Enrique Sandoval Romero, alias “El 19”.

Durante la operación, elementos de la Marina aseguraron armas largas y presunta droga a granel y detuvieron a Omar Oswaldo Torres Cabada, conocido como “El Patas”. La detención se realizó en la localidad de Valle Escondido, Culiacán.

Pobladores compartieron en redes sociales videos sobre un helicóptero sobrevolando en el sitio

En acciones subsecuentes, y derivadas de información obtenida durante la primera intervención, personal naval ubicó un inmueble utilizado por presuntos sicarios al mando de un operador identificado como “El Kiki”.

Al arribar al sitio, los agentes fueron objeto de una agresión armada y, en apego al marco legal vigente, repelieron el ataque, lo que resultó en el abatimiento de 11 presuntos integrantes de Los Mayos. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

Detención y liberación de Mónica Zambada Niebla

Durante la intervención en El Salado, personal de la Marina localizó y retuvo momentáneamente a Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la versión oficial, tras una revisión de antecedentes, las autoridades mexicanas determinaron que no existía orden de aprehensión ni cargos vigentes en su contra, por lo que fue liberada conforme a protocolos.

Pobladores de El Álamo, sindicatura de El Salado, en Culiacán, Sinaloa, capturaron el momento. (Redes sociales)

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene a Mónica Zambada identificada como parte de un esquema de lavado de dinero vinculado a La Mayiza y al Cártel de Sinaloa. En el año 2000, tanto Mónica como su hermana María Teresa fueron detenidas en la frontera entre Nogales y Arizona por no declarar 10 mil dólares; después de ser sometidas a proceso judicial, ambas fueron declaradas inocentes.

Durante el operativo, ciudadanos captaron en videos el momento en que la comunidad pedía la liberación de “la niña”, argumentando que era una buena persona.

Aunque la detención de Mónica Zambada Niebla terminó con su liberación inmediata tras comprobarse que no existía una orden de aprehensión vigente en México, el manejo del caso podría resultar contraproducente, tanto para la misma organización, ahora en el foco, así como para la relación bilateral.