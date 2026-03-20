México

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 20 de marzo

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Guardar
El puerto de Veracruz es
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes.

En la ciudad de Veracruz industrias como el transporte marítimo o aéreo dependen del conocimiento previo del clima para operar con seguridad y eficiencia, evitando retrasos o accidentes causados por condiciones meteorológicas severas.

Para este viernes se pronóstica una temperatura máxima de 21° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 15 km/h , por su parte, la nubosidad será del 74% con probabilidad de lluvia del 10% antes del anochecer.

El clima en el puerto de Veracruz

La ciudad de Veracruz, también
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

El mejor momento para visitar el puerto de Veracruz

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur) los meses con mayor afluencia turística en el puerto de Veracruz suelen coincidir con las temporadas vacacionales y algunas festividades importantes. Durante la Semana Santa, que ocurre entre marzo y abril, la ciudad recibe una gran cantidad de turistas nacionales e internacionales que aprovechan el clima cálido para disfrutar de las playas.

Los meses de julio y agosto, correspondientes a las vacaciones de verano, también son un pico en el turismo. Las familias suelen elegir Veracruz como destino por su combinación de historia, playas y actividades recreativas. En esta temporada, es común que los principales atractivos turísticos, como el Acuario de Veracruz, el fuerte de San Juan de Ulúa y el malecón, registren alta concurrencia.

En febrero, durante la celebración del Carnaval de Veracruz, se vive otro importante flujo turístico. Este evento, considerado uno de los carnavales más destacados de México, atrae a miles de visitantes debido a sus desfiles, conciertos y diversas actividades culturales. La combinación de estas festividades y periodos vacacionales convierte a estos meses en los de mayor turismo en la región.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en MéxicoClima en el Puerto de Veracruz

Más Noticias

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 20 de marzo

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Servicio del Metrobús: cuáles son

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy viernes 20 de marzo

Los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo? El origen de la tendencia primaveral en México

La práctica vinculada al equinoccio y potenciad​a por las redes sociales, ha transformado una costumbre popular en una tendencia que simboliza esperanza y renovación

¿Por qué se regalan flores

Temblor hoy 20 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 20 de marzo

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 20 de marzo

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 05:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? La
MÁS NOTICIAS

NARCO

Entre abatimientos y detenciones, “La

Entre abatimientos y detenciones, “La Mayiza” sufre duros golpes en 24 horas

Con dron Predator de la CIA, así “cazaron” a ‘El Mencho’ en su guarida en Tapalpa

Quiénes son las hijas de “El Mayo” Zambada y qué papel juegan en la estructura del Cártel de Sinaloa

La marca de leche que produjo “El Mayo” en Sinaloa y que lleva el nombre de su hija Mónica Zambada

Tras incidente carretero y ponerse nervioso, detienen a hombre con más de 30 kilos de metanfetamina en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Jennie en el Corona Capital

Jennie en el Corona Capital 2026: fans lanzan campaña para traerla a México y festival reacciona

Battle for Atlantis Festival 2026: Fechas, actividades y todo sobre la competencia de skate en la CDMX

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y acusa a Christian Nodal de la polémica: “Sonsacando a una jovencita”

Memes, tendencias y la obsesión por “Body to Body”: así reaccionaron las ARMY mexicanas al regreso de BTS

Sergio Mayer estalla a cuestionamientos sobre su nivel de vida: “Vengo de la clase baja, yo vengo de Iztapalapa”

DEPORTES

Selección Mexicana presenta su uniforme

Selección Mexicana presenta su uniforme de visitante para el Mundial 2026: diseño, significado y precio

Por qué Edson Álvarez no fue convocado por Javier Aguirre para jugar el México vs Portugal

Sudáfrica presenta su convocatoria para enfrentar a Panamá en la próxima fecha FIFA

Vaquero Navarrete se sincera sobre lo que piensa de las peleas de influencers y famosos

Álvaro Fidalgo enrachado: brilla con pase cuartos en la Europa League