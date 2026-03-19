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Remesas con tarjeta: ¿aplica el impuesto del 1%? Esto explica FINABIEN

En conferencia matutina, explicaron que la Tarjeta FINABIEN Paisan@ ofrece diversas ventajas para quienes envían o reciben remesas

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Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Este jueves en conferencia matutina, Rocío Mejía Flores, directora general de Financiera para el Bienestar (Finabien), explicó cómo funciona la Tarjeta FINABIEN Paisan@ y aclaró si las remesas enviadas están sujetas al impuesto del 1%.

La funcionaria detalló que este instrumento busca facilitar el envío de remesas desde Estados Unidos a México de forma más económica y segura para las personas migrantes.

Además, según datos de la propia financiera, hasta ahora ya operan 132 mil 827 tarjetas en Estados Unidos, con más de 75 mil remesas enviadas por un monto aproximado de 37.7 millones de dólares.

¿Aplica el impuesto del 1%?

Uno de los puntos que más dudas ha generado es si las remesas enviadas mediante esta tarjeta están sujetas a cargos extras.

FINABIEN aclaró que cuando se utilizan sus servicios no se retiene el impuesto del 1% en remesas enviadas de efectivo a efectivo, lo que representa un ahorro importante frente a otros métodos de envío.

Además, la institución destaca que su tarjeta busca convertirse en una alternativa accesible y segura frente a otros servicios de envío de dinero.

Beneficios de FINABIEN Paisan@

La Tarjeta FINABIEN Paisan@ ofrece diversas ventajas para quienes envían o reciben remesas:

  • Menor costo en el envío de remesas
  • No retención del impuesto del 1% en envíos de efectivo a efectivo
  • Mejor tipo de cambio frente a otras opciones del mercado
  • Reconocimiento de PROFECO durante 24 semanas como una de las mejores alternativas para enviar remesas.
  • Posibilidad de pagar aportaciones al IMSS
  • Contratación de seguro de repatriación
  • Recibir nómina o sueldo por transferencia
  • Capacidad de guardar hasta 20 mil dólares en la cuenta
  • Realizar compras en línea o en establecimientos
  • Cuenta respaldada por Visa y MasterCard

Requisitos para solicitarla

Las personas interesadas en obtener la Tarjeta FINABIEN Paisan@ deben cumplir con algunos requisitos básicos y realizar el trámite a través de los canales oficiales de la institución.

Los principales requisitos son:

  • Correo electrónico
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio
  • Número de celular

El trámite puede iniciarse en el portal de FINABIEN, así como en plataformas como Mi Consulado, utilizadas por personas mexicanas en el extranjero.

¿Cómo usar la app?

Para activar la tarjeta, es necesario descargar la App Financiera para el Bienestar y seguir estos pasos:

  1. Descargar la aplicación en Android o iOS.
  2. Registrarse con un correo electrónico y validar con un código.
  3. Ingresar el número celular y confirmar mediante un segundo código.
  4. Subir una identificación oficial, como INE, pasaporte, matrícula consular o licencia.
  5. Tomar una foto de la identificación.
  6. Realizar foto y video selfie para validar la identidad.
  7. Verificar la dirección en Estados Unidos.
  8. Crear una contraseña y activar la tarjeta física dentro de la app.

Con este sistema, FINABIEN busca facilitar el envío de remesas digitales, reducir costos y ampliar el acceso a servicios financieros para la comunidad mexicana en el extranjero.

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