“Quiere quedarse con todo”: hermano de Ana Bárbara se pronuncia ante las acusaciones contra Ángel Muñoz

Ana Bárbara posa con sombrero mientras que un recuadro muestra a Ángel Muñoz tocando la guitarra, en medio de las recientes acusaciones de su cuñado. (Redes sociales)

El distanciamiento familiar en torno a Ana Bárbara y su esposo, Ángel Muñoz, se ha intensificado tras las recientes controversias que involucran acusaciones de infidelidad y disputas internas.

Además, las declaraciones de Pancho Ugalde, hermano de la cantante, han puesto en primer plano las tensiones que desde hace años afectan a su núcleo familiar y que han dejado profundas divisiones.

El distanciamiento familiar de Ana Bárbara y Ángel Muñoz se intensifica tras denuncias de infidelidad y disputas internas. (Cuartooscuro/ RS)

Las reservas de Pancho Ugalde sobre Ángel Muñoz

Durante una entrevista para Univisión, Pancho Ugalde recordó que, ya hace ocho años, intentó advertir a su hermana sobre el comportamiento de su pareja.

“Yo la encaré, descubrí algunas cosas de este tipo, fui a verla a ella hace ocho años, de ahí para acá, no pudimos ponernos de acuerdo y, desde entonces, no hablamos”, relató.

La relación entre Ana Bárbara y su hermano se quebró tras esa confrontación. Ugalde sostiene que las actitudes de Muñoz no solo le generaron desconfianza, sino que también anticipaban crisis en el entorno de la intérprete de “Bandido”.

“Llegó a hacerme un lado a mí, a hacer un lado al mismo Emiliano que, en alguna ocasión intentó preguntarle (a Muñoz) sobre qué estaba pasando con algunas de las cuentas de la mamá, lo hizo a un lado, a los contadores... a todo el mundo, él quiere quedarse con todo lo de mi hermana”, aseguró.

Pancho Ugalde revela cómo las actitudes de Ángel Muñoz generaron desconfianza y crisis en el entorno de Ana Bárbara. (Foto: @anabarbaramusic, Instagram)

Consecuencias de la ruptura: desplazamiento de familiares y empleados

Según los testimonios, la llegada de Ángel Muñoz provocó un efecto dominó que terminó por aislar a varios allegados de Ana Bárbara.

El primero en hacer públicas sus diferencias con el esposo de la cantante fue José Emilio Fernández Levy, quien, de acuerdo con Ugalde, quedó al margen de la familia tras expresar su desacuerdo.

El distanciamiento se extendió a otros miembros, como Emiliano y Chemita, quienes también “salieron expulsados” del entorno de la artista. Ugalde precisó que Chemita fue rescatado por el exesposo de Ana Bárbara, José María Fernández “Pirru”.

Las consecuencias afectaron incluso a la madre de los artistas, María de Lourdes Motta, quien, tras intervenir en defensa de sus nietos, fue apartada de la residencia familiar.

“Después mi mamá, por denunciar y alzar la voz, en contra lo que hacía este tipo con mis sobrinos, salió expulsada de la casa, a empujones la corrió este criminal y, por último, las nanas, que salieron también de ahí corriendo”, declaró.

La ruptura entre Ana Bárbara y su hermano Pancho Ugalde ocurrió tras un enfrentamiento hace ocho años sobre el comportamiento de Muñoz. (RS)

Según Pancho Ugalde, los conflictos recientes que enfrenta Ángel Muñoz han expuesto viejos desencuentros y han reforzado el aislamiento de la cantante respecto a sus allegados. El hermano de Ana Bárbara subrayó que la situación se fue agravando con el tiempo y que los vínculos familiares se rompieron de manera progresiva.