México

Exhiben nuevos mensajes del esposo de Ana Bárbara y se reactiva la polémica en redes: “La verdad me entregué porque si creí en la relación”

Capturas difundidas en redes sociales reavivan el escándalo alrededor de la relación entre la cantante y su pareja

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La periodista Adri Toval publicó
La periodista Adri Toval publicó capturas de pantalla que afirma prueban su relación cercana con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. - (Cuartooscuro / RS)

La controversia que rodea a Ana Bárbara sumó un nuevo capítulo luego de que se difundieran más conversaciones atribuidas a su esposo, Ángel Muñoz, compartidas por una periodista costarricense que afirma haber tenido una relación cercana con él.

En los últimos días, la mujer ha publicado diversas capturas de pantalla en sus redes sociales, asegurando que forman parte de intercambios privados que mantuvo con el también productor. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y provocaron una ola de comentarios.

Mientras la conversación digital crece, la cantante no ha emitido un pronunciamiento directo sobre las recientes filtraciones. Aun así, el tema continúa generando reacciones entre seguidores del espectáculo.

La controversia que comenzó a circular en redes

La periodista costarricense compartió detalles
La periodista costarricense compartió detalles inéditos sobre las conversaciones privadas con el esposo de Ana Bárbara, incluyendo declaraciones sobre temas económicos, sentimientos personales y supuestos deseos de una nueva relación - (Jesùe Avilés/ Infobae)

El tema tomó fuerza luego de que la periodista Adri Toval empezara a compartir en sus perfiles distintas publicaciones relacionadas con su presunta relación con Ángel Muñoz. Las capturas, según explicó, formarían parte de conversaciones privadas.

Las imágenes se difundieron rápidamente en distintas plataformas y despertaron curiosidad entre usuarios que siguen la vida de figuras del espectáculo. El intercambio de mensajes fue interpretado por algunos como señal de una cercanía personal.

Con cada nueva publicación, el tema ha generado debate en redes sociales, donde seguidores de la cantante y usuarios en general discuten el alcance de las filtraciones.

Las nuevas capturas que alimentan el escándalo

La polémica de Ana Bárbara
La polémica de Ana Bárbara se intensifica tras la filtración de supuestas conversaciones privadas de su esposo Ángel Muñoz. (Instagram/@adri_toval)

Entre el material difundido aparecen mensajes que la periodista atribuye a Muñoz. Uno de los textos que más comentarios provocó dice: “La verdad me entregué porque si creí en la relación”.

En otra captura, también atribuida al esposo de la cantante, se puede leer la frase: “Baila y coquetea y da tu número con el que quieras”, lo que incrementó las especulaciones sobre la relación que habrían mantenido.

Estas publicaciones fueron compartidas junto con otros fragmentos de conversación que, según la periodista, forman parte de un intercambio más amplio ocurrido tiempo atrás.

Señalamientos por presuntos reportes en redes sociales

El escándalo digital alrededor de
El escándalo digital alrededor de Ana Bárbara y Ángel Muñoz mantiene en expectativa a sus seguidores por una posible respuesta pública. - (Instagram/@adri_toval)

Además de difundir los mensajes, Adri Toval afirmó que su actividad digital se vio afectada tras una serie de denuncias en plataformas. De acuerdo con su versión, algunos de sus perfiles fueron reportados recientemente.

En una de sus publicaciones señaló: “Esta misma semana estuvo denunciando varios canales y ahora logró que me cerraran Facebook”, comentario que volvió a encender el debate entre los usuarios.

El caso continúa generando comentarios en internet mientras surgen nuevas reacciones. Por ahora, la polémica sigue centrada en las publicaciones difundidas en redes y en la expectativa de si habrá alguna respuesta pública de los involucrados.

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