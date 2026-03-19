México

Paty Manterola dedica nueva canción a su esposo y revela el secreto de su matrimonio sólido

La cantante busca conectar con su público a través de la música

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(Captura YouTube: Patricia Manterola)
(Captura YouTube: Patricia Manterola)

Patricia Manterola marca su regreso a la escena musical con el estreno de “Tú y Yo”, un sencillo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La artista mexicana retoma su faceta musical tras una gira promocional.

¿De qué trata la nueva canción?

La intérprete mexicana presenta “Tú y Yo”, una canción que explora la conexión entre dos personas a través de una atmósfera íntima y emocional.

El tema fue escrito por Patricia Manterola junto a Catherine Balladares y contó con la producción de José Miguel Velázquez, conocido por su trabajo con figuras como David Bisbal.

The 20th Annual Latin Grammy
The 20th Annual Latin Grammy Awards – Arrivals – Las Vegas, Nevada, U.S., November 14, 2019 – Patricia Manterola. REUTERS/Danny Moloshok

“Con este single celebro 15 años de un matrimonio sólido, un recorrido lleno de amor, aprendizaje y crecimiento”, afirmó la cantante en declaraciones difundidas por su equipo de prensa.

El videoclip, dirigido por el realizador mexicano Isi Sarfati, incluye imágenes actuales y de archivo de la cantante junto a su esposo Forrest Kolb, en lo que describe como “un homenaje a todo lo que hemos construido juntos en más de una década y media”.

En el plano musical, “Tú y Yo” incorpora sonidos cálidos y modernos, una propuesta que busca reforzar el deseo compartido en la narrativa de la canción.

El tema consolida una nueva etapa en la carrera de Manterola, quien enfatiza su interés en conectar con el público a través de letras que abordan la emoción desde una perspectiva sofisticada y auténtica.

(Foto: Instagram/@patriciamanterola)
(Foto: Instagram/@patriciamanterola)

¿Quién es el esposo de Patricia Manterola?

La relación entre Manterola y Kolb se distinguió desde el inicio por una interacción digital sostenida antes de formalizarse presencialmente.

Según la versión de la artista en ¡Hola! TV, el vínculo comenzó a través de mensajes de correo electrónico, se trasladó a conversaciones por Skype y finalmente avanzó al contacto telefónico.

“Nos escribíamos primero por mail, después empezaron pláticas por Skype, después nos hablábamos ya por teléfono”, puntualizó la cantante en ese mismo espacio.

En ese intercambio, ambos identificaron un entendimiento de tipo espiritual. Manterola manifestó que reconoció en Kolb a su “alma gemela” antes incluso de conocerse en persona.

El canadiense, por su parte, fue directo en sus intenciones matrimoniales, declarando: “¿Sabes que tú eres la indicada? Yo me voy a casar contigo”, según expuso Manterola en su testimonio.simbólico

La pareja contrajo matrimonio en 2010 y desde entonces ha ampliado su familia con el nacimiento de Lucca y los mellizos Matteo y Alesso.

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