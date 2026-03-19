México rebasa los 13 mil casos confirmados de sarampión

Sarampión de México. (Freepik)

La Secretaría de Salud dio a conocer en su informe diario, con corte al 18 de marzo, que en México se han acumulado 13 mil 855 casos acumulados confirmados de sarampión, evidenciando un incremento considerable en diversas entidades del país.

El sector más afectado es el de niñas y niños de entre 1 y 4 años, con mil 833 transmisiones. Le siguen personas de 25 a 29 años con mil 628 transmisiones y los infantes de 5 a 9 años con mil 610 transmisiones. Sin embargo, la mayor incidencia se registra en bebés menores de un año, con una tasa de 67.69 casos por cada 100 mil habitantes.

El virus se ha propagado a 437 municipios, donde se concentra la mayor cantidad de indecencias, lo que refleja un panorama que continúa impactando a miles de personas en distintas regiones del país.

Defunciones de sarampión en México

Autoridades sanitarias declararon que hasta el momento se han reportado 35 defunciones relacionadas con el sarampión, desde el inicio de las transmisiones en febrero de 2025. De acuerdo con el informe oficial del sector salud, estos decesos se han registrado en diez entidades del país.

Chihuahua con 21

Jalisco con 4

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 2

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Sinaloa 1

Sarampión en México con corte al 18 de marzo. (captura de pantalla)

Campaña de vacunación contra la enfermedad viral

A través de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión se reportó el número de vacunas aplicadas por estado en México entre el 12 de febrero y el 16 de marzo. Este es el número de dosis distribuidas en cada entidad federativa:

Estado de México: 1,756,455

Ciudad de México: 1,310,048

Jalisco: 1,206,969

Veracruz: 951,080

Chiapas: 835,280

Puebla: 795,122

Nuevo León: 785,684

Michoacán: 501,265

Guanajuato: 446,172

Sonora: 400,915

Tabasco: 400,029

Sinaloa: 377,352

Tamaulipas: 351,548

San Luis Potosí: 303,213

Oaxaca: 253,955

Baja California: 248,551

Coahuila: 244,049

Durango: 238,554

Hidalgo: 210,658

Yucatán: 197,296

Quintana Roo: 196,193

Querétaro: 195,859

Tlaxcala: 195,721

Guerrero: 192,590

Morelos: 180,668

Nayarit: 142,705

Zacatecas: 96,455

Colima: 76,455

Chihuahua: 74,407

Aguascalientes: 74,407

Campeche: 47,320

Baja California Sur: 45,324

La campaña de vacunación contra el virus está dirigida a niños y niñas de entre 6 meses y 12 años, debido a que este grupo es considerado prioritario por su vulnerabilidad. Es necesario tener conocimiento sobre si el menor no ha recibido ninguna vacuna contra el sarampión o solo cuenta con una dosis y ya transcurrieron seis meses desde la primera aplicación, de ser así, tiene que acudir al centro de salud para completar su esquema.