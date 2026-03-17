México

Refuerzan acciones de vacunación en Jalisco, uno de los estados con más contagios de sarampión

Las autoridades sanitarias informaron que continúan con la vacunación en varias regiones del país

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David Kershenobich. Presidencia
David Kershenobich. Presidencia

El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz dio a conocer la estrategia implementada en Jalisco contra el sarampión en México, durante la mañanera del pueblo de este 17 de marzo en Palacio Nacional.

“El 60% de los casos de sarampión ocurrieron en Jalisco”, declaró el funcionario.

Las autoridades de salud dieron a conocer a través de un informe que el estado enfrenta 3 mil 989 contagios confirmados de la enfermedad viral en 2026, mientras que hay un acumulado de 4 mil 653 desde su comienzo en febrero de 2025.

Al 12 de marzo de 2026, se reportan 617 transmisiones, una tasa de incidencia de 51.80 y 59 nuevos casos. El padecimiento ha causado 4 defunciones, con una tasa de letalidad de 0.09.

El 94% de los contagios activos se concentran en seis municipios. Guadalajara y Tonalá suman el 39% de los casos activos en la entidad.

Los municipios con mayor número indecencias son:

  • Guadalajara: 145 casos activos (24% del total)
  • Tonalá: 93 casos activos (15% del total)
  • Tlaquepaque: 92 casos activos (15% del total)
  • Tlajomulco de Zúñiga: 85 casos activos (14% del total)
  • Zapopan: 81 casos activos (13% del total)
  • El Salto: 80 casos activos (13% del total)
Casos de sarampión en Jalisco.
Casos de sarampión en Jalisco. (captura de pantalla)

Escuelas de Jalisco reportan casos confirmados de sarampión en 2026

El brote de sarampión en Jalisco ha impactado a diversas escuelas del estado, con 37 planteles que presentan casos confirmados durante 2026. La distribución de centros de estudios afectados abarca varios municipios de la región, lo que evidencia la expansión del virus en la zona

Los municipios con instituciones educativas que reportan casos confirmados son:

  • Zapopan: 10 escuelas
  • Tlaquepaque: 7 escuelas
  • Guadalajara: 6 escuelas
  • Tlajomulco de Zúñiga: 6 escuelas
  • Cihuatlán: 3 escuelas
  • El Salto: 2 escuelas
  • Juanacatlán: 1 escuela
  • El Arenal: 1 escuela
  • Amatitlán: 1 escuela

En total, 37 unidades de educación en Jalisco han registrado casos confirmados de esta enfermedad viral durante el presente año.

Vacunación contra el sarampión

Las autoridades de salud del estado intensifican las campañas de vacunación para proteger a la población y recuperar las coberturas de inmunización, especialmente en los grupos de mayor riesgo.

Esquema de vacunación infantil:

  • De 6 a 11 meses: Primera dosis (protección temprana).
  • A los 12 meses: Vacuna del esquema regular.
  • A los 18 meses: Refuerzo.
  • De 2 a 12 años: Iniciar o completar vacunas si les falta alguna dosis.

Vacunación para personas de 13 a 49 años no vacunadas

  • En entidades con altas tasas de incidencia de sarampión, se aplica la vacuna a personas de 13 a 49 años que no tengan antecedentes de la aplicación de dosis, con el objetivo de recuperar la cobertura.

Recomendaciones

  • Acudir al centro de salud o al módulo de vacunación más cercano.
  • Si ya se cuentan con las dos dosis, no es necesario recibir un refuerzo.
  • Se puede ubicar el punto de vacunación en la página: dondemevacuno.salud.gob.mx
  • Para recibir orientación gratuita y personalizada, se puede marcar el 079 desde cualquier teléfono en México.

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