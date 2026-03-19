México

Derrame de petróleo en Veracruz: Pemex reporta limpieza de 88%, pero pobladores denuncian que continúa expandiéndose

Todavía se está investigando el origen de este derrame, sin embargo, las autoridades reportaron desde el 16 de marzo el cierre de actividades de limpieza en el Golfo de México

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Medios locales han informado que
Medios locales han informado que en Veracruz los residuos de hidrocarburos continúan expandiéndose en las playas, principalmente en Coatzacoalcos. (Jesús Avilés Infobae México)

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que ya se ha avanzado en un 88% la limpieza del hidrocarburo derramado en las playas del Golfo de México, sin embargo, pobladores de la zona han denunciado que la mancha de crudo continúa expandiéndose.

A través de un comunicado, la petrolera informó que que al momento se han recolectado 94.7 toneladas de restos de crudo.

Sin embargo, medios locales han informado que en Veracruz los residuos de hidrocarburos continúan expandiéndose en las playas, principalmente en Coatzacoalcos, hallando no solo manchas sino también fauna muerta.

Recientemente se reportó más de una muerte de tortugas en playas de la entidad que presentaban manchas de chapopote, aunque no fue confirmado que se relacionara con el derrame, se relaciona debido a la cercanía a la zona afectada.

Por su parte, el gobierno federal ha informado que las principales instituciones de gobierno están trabajando en la limpieza del crudo derramado, cuyo origen todavía se está investigando.

Un hombre retira manchas negras
Un hombre retira manchas negras de alquitrán de una playa antes de que las autoridades comiencen los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y a varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Entre las principales instituciones que participan en estas labores de limpieza, además de Pemex, se encuentran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de la Marina (Marina), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con autoridades estatales y municipales, así como comunidades locales.

¿Qué dice Pemex al respecto?

Pemex ha informado que los trabajos de limpieza se realizan en las playas de Mata de Uva, El Zapote, Jicacal, Playa Linda, Barrillas y la Laguna El Ostión, en Veracruz.

En estas ubicaciones, las autoridades mantienen y refuerzan los recorridos de verificación monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y seguimiento en campo para identificar la posible fuente del contaminante, se lee en el comunicado de la empresa.

De acuerdo al recuento de los hechos realizado por Pemex, y enlistados en su comunicado, desde el 14 de marzo, la Marina activó el Plan Nacional de Contingencias para supervisar las labores de limpieza y monitoreo en playas de Veracruz y Tabasco.

Manchas negras de alquitrán cubren
Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

Posteriormente, el 16 de marzo se informó que fueron concluidas las labores de contención y limpieza en la zona donde se detectó inicialmente la presencia de residuos de hidrocarburos, “por lo que actualmente no se registra presencia de residuos en esa área marina”.

Pobladores piensan lo contrario

De acuerdo a reportes de quienes habitan estas zonas, que en su mayoría se dedican al comercio, las manchas de hidrocarburo y las afectaciones por este derrame no han parado.

Medios locales como e-consulta Veracruz, han reportado que los pobladores de estas zonas confirman la presencia de manchas de crudo en playas como Gaviota.

Asimismo, el impacto que este accidente va a tener en la economía local es grande, sobre todo debido a que la temporada de cuaresma es la más alta para los pescadores, quienes ahora se enfrentan a redes de pesca contaminada y suspensión de actividades pesqueras.

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