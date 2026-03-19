México

Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido; comunidad LGBT lo reprueba

El actor fue criticado y rechazado debido a su participación en la película “Pink”, donde se habla de forma negativa de adopción homoparental

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Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’
Comediante Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido; comunidad LGBT lo reprueba (Fotos: rs)

El comediante Pablo Cheng anunció que festejará “sus quince años” vestido de quinceañera a sus 69 años en Villahermosa, Tabasco, generando reacciones divididas, especialmente dentro de la comunidad LGBT+ mexicana.

Una fiesta irónica y un vestido diseñado por Zeus de la Vega

Pablo Cheng, conocido por su emblemática frase “¡Oh, cielos!”, utilizó sus redes sociales para invitar al público a su fiesta temática, que tendrá lugar el 21 de marzo en el restaurante-bar Mentiras, en Villahermosa, Tabasco.

En el video compartido, Cheng adopta su característico tono humorístico, presenta la celebración como un evento de gran magnitud e ironiza con la supuesta asistencia de celebridades internacionales como Paris HiltonSofía Loren y Michael Jackson. “Va a haber muchas, muchas estrellas por ahí festejando mis quince años. ¡Clara de huevo, mana!” expresó el comediante.

Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará
Pablo Cheng ‘Oh, cielos’ festejará su fiesta de XV años a sus 69 con vestido (Instagram/elchismetv)

Durante la preparación para el evento, Cheng acudió a una prueba de vestido en el atelier del diseñador Zeus de la Vega, recordado por haber vestido a la popular quinceañera Rubí. En declaraciones para el programa “El Chisme TV” de Rodrigo Fragoso, el actor bromeó sobre el diseño y la supuesta competencia con Rubí y otras figuras, aludiendo con ironía a la exclusividad de su atuendo y la presencia de invitados famosos.

“Necesito como quince por cuatro, no sé cuántos chambelanes, pero si pueden ir cien chambelanes tabasqueños, mejor. Cielas,” comentó Cheng, intensificando el tono festivo y burlesco de la invitación.

La controversia con la comunidad LGBT+ en México

Pese a la expectativa y el humor en torno al evento, la reacción de la comunidad LGBT+ ha sido ambivalente. El distanciamiento con parte del colectivo se remonta a la participación de Pablo Cheng en la película “Pink” (2016), una producción mexicana que abordó la adopción homoparental desde una perspectiva polémica.

La controversia con la comunidad
La controversia con la comunidad LGBT+ en México

La trama de “Pink” sugería que los niños criados por parejas del mismo sexo podían sufrir daños psicológicos, lo que fue interpretado por activistas como un mensaje negativo y estigmatizante hacia la diversidad familiar.

La cinta recibió críticas severas por parte de colectivos y figuras públicas que consideraron su argumento desinformado y contrario a los derechos de la comunidad.

El arrepentimiento público y la distancia con sus seguidores

Años después del estreno de la película, Cheng expresó públicamente su arrepentimiento por haber participado en la cinta, reconociendo que no anticipó el impacto negativo que tendría en la lucha por los derechos LGBT+. El propio actor admitió que aceptó el papel sin medir las consecuencias para la imagen del colectivo, al cual pertenece.

“Acepté el papel sin dimensionar el daño que podía causar en la lucha por los derechos de nuestra comunidad,” reconoció Cheng en una entrevista posterior. Esta postura no logró revertir por completo el distanciamiento con parte del público LGBT+, que lo señala como responsable de reforzar estigmas y prejuicios.

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