México

Resultados Melate Retro 1617 martes 10 de marzo: números ganadores del último sorteo de hoy

Esta popular lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos que se va acumulando

Guardar
Conoce los números afortunados que
Conoce los números afortunados que pueden convertirte en millonario. (Jesús Avilés/ Infobae México)

La Lotería Nacional publicó los resultados de su más reciente sorteo de Melate Retro realizado este martes 17 de marzo de 2026.

Este sorteo, reconocido como uno de los juegos de mayor arraigo y popularidad en el país, ofrece una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos. Consulta si resultaste ganador en la jornada actual.

Resultados del Melate Retro del martes 17 de marzo

  • Fecha: martes 17 de marzo de 2026.
  • Bolsa acumulada: 7.5 millones de pesos
  • Sorteo: 1617.
  • Números ganadores: 26 7 20 21 25 30.
  • Número Adicional: 32.

A qué hora se juega el Melate Retro

El Melate Retro realiza dos sorteos a la semana, todos los martes y sábados, que se juega a las 21:00 horas.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

Melate-Juego. (Imagen/Especial)
Melate-Juego. (Imagen/Especial)

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate de aquel lejano 19 de agosto 1984, cuando se estrenó por primera vez.

Este sorteo tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos, misma que se irá acumulando en caso de que no haya ganadores en los sorteos anteriores.

El juego consiste en escoger combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados. La jugada sencilla tiene un valor de 10 pesos.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

Para participar, acude a tu expendio más cercano y llena tu volante de Melate Retro con el que puedes jugar hasta tres veces.

En caso de querer participar con una o dos combinaciones, marca NULO en la casilla que no vayas a utilizar.

Tanto de manera física como en línea puedes hacerlo de la siguiente manera:

  • Elige tus propios números: Si le eres fiel a tu suerte y piensas que tienes los números que te convertirán en millonario, rellena las casillas en tu boleto, o llena el volante digital eligiendo tú tus números.
  • Melático Retro: Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Melático Retro a tu agente.

Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de un número natural y el adicional. Si más números coinciden, mayor será tu premio.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

El Melate sortea millones de
El Melate sortea millones de pesos cada semana. (Jovani Pérez)

Melate Retro es un sorteo diferente a Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

  • No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.
  • No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

Temas Relacionados

Lotería NacionalMelateMelate Retromexico-loteríasmexico-noticiasLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Unión Laguna sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbos y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

La llegada del boricua, respaldada por cinco campañas en la MLB y experiencia en torneos internacionales, representa una apuesta por consolidarse como protagonistas de la LMB

Unión Laguna sorprende y suma

"Para las Jefas": así puedes recibir 15 mil pesos si eres madre soltera en la alcaldía Miguel Hidalgo

Las solicitudes podrán completarse por internet mediante un formulario digital o presencialmente en los días asignados, los resultados están sujetos a un análisis de condiciones socioeconómicas

"Para las Jefas": así puedes

Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había más de 100 mil de litros de huachicol en Guanajuato

Algunos contenedores con hidrocarburo estaban enterrados

Sujeto que vigilaba con un

Sector Privado mexicano plantea que “debatir una reforma electoral es arriesgado e inoportuno”

La COPARMEX señala que el contexto actual requiere fortalecer la estabilidad institucional antes de modificar las reglas de las elecciones

Sector Privado mexicano plantea que

Cómo prepararse de manera espiritual para recibir la Semana Santa

Un camino de introspección puede abrir la puerta a una conexión profunda con las enseñanzas de la pasión y la solidaridad

Cómo prepararse de manera espiritual
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujeto que vigilaba con un

Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había más de 100 mil de litros de huachicol en Guanajuato

Cuál era el papel de “La Guasona”, operadora de “El Irving” y ligada con la Unión de Tepito

No había producción fentanilo en inmuebles donde había 14 millones de dosis del opioide, asegura gobernadora de Colima

Incendian con bomba molotov vehículo de representante de Morena en Coahuila: Comité Nacional acusa intimidación

De sedes logísticas a la recuperación de ADN, por qué era relevante resguardar cabaña en Tapalpa donde estaba El Mencho

ENTRETENIMIENTO

La millonaria cantidad que apostaron

La millonaria cantidad que apostaron Lupita Villalobos y Kim Shantal para su pelea en Supernova Génesis 2026

Supuestas nuevas fotos del hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula causan revuelo en TikTok

Joanna Vega-Biestro arremete contra Cibad Hernández, asegura que solo le suma problemas a Alicia Villarreal

Caifanes en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: fecha, preventas y venta de boletos

Dónde está en México el graffiti que se le atribuye a Banksy, artista británico recién despojado de su anonimato

DEPORTES

Unión Laguna sorprende y suma

Unión Laguna sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbos y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026

¿Pelea de Canelo Álvarez cambiará de sede por conflictos en Medio Oriente?: Eddy Reynoso revela detalles

América se despide del Estadio Ciudad de los Deportes: este será su último partido oficial como local

Panamá anuncia a sus 23 convocados para enfrentar a Sudáfrica en los partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

Esta es la estrella de Japón que no jugará el Mundial 2026 en México por lesión