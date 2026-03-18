Preocupa salud de María Elena Saldaña ‘La Güereja’ tras desmayarse en público: “Se le bajó la presión”

María Elena Saldaña preocupa a sus seguidores tras sufrir su tercer desmayo en menos de seis meses durante un evento (Televisa/Captura de pantalla)

La salud de María Elena Saldaña ha generado inquietud tras nuevos episodios de desmayos. La actriz, conocida como ‘La Güereja’, sufrió la tercera caída en un periodo menor a seis meses durante una presentación de Alicia Villarreal y Lucía Méndez la noche anterior, de acuerdo con declaraciones de la periodista Ana María Alvarado.

Las anteriores afectaciones a la salud de la intérprete sucedieron durante las grabaciones de la serie ‘Más vale sola’. El 17 de octubre de 2025, María Elena Saldaña compartió un video donde la argentina Cecilia Galliano la empujó con la cadera en una sesión de fotos.

Tras ese incidente, la actriz explicó que el movimiento fue resultado de una mala postura propia al momento del ensayo: “Era una cosa que ya habíamos ensayado y me paré mal, pues obvio, Ceci llegó y yo estaba (…) fue mi culpa”.

Durante la grabación de ‘Más vale sola’, Saldaña ya había presentado accidentes previos que la llevaron al hospital por dolor de cabeza

El programa ‘Hoy’ difundió en noviembre que, durante la grabación de la serie, la actriz se tropezó y fue hospitalizada debido a un intenso dolor de cabeza que motivó estudios médicos de rutina, según reportes del mismo espacio televisivo.

Presentó un fuerte dolor de cabeza y fue sometida a estudios médicos para descartar lesiones de gravedad. Los médicos descartaron riesgos y posteriormente fue dada de alta, aunque su estado de salud permaneció bajo reserva médica durante algunos días.

Un mareo y baja de presión

El más reciente episodio ocurrió la noche del 17 de marzo, cuando María Elena Saldaña, de 62 años, asistió como invitada junto con su hija Belén, los periodistas Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, yMarta Guzmán.

La Güereja reapareció para aclarar que se encuentra bien luego de sufrir una caída en un set de grabación Crédito: @masvalesol.tv, Instagram

“Estábamos cantando y pum que vemos un azotón”, relató la periodista, detallando que varios presentes acudieron a auxiliar a la actriz, quien atribuyó el desvanecimiento a un descenso de presión arterial.

“Estábamos sentados, yo con Martita Guzmán, iba con su hija, al lado estaba Gus con su esposa, María Elena Saldaña y su hija Belén, estábamos cantando y pum que vemos un azotón”, recordó Ana María Alvarado en su espacio de Sale el Sol.

La periodista explicó que comenzaron a decir que se había caído ‘La Güereja’: “Entre Vero, la esposa de Gus, y Marta corrieron a levantarla, que se mareó, que se le bajó la presión y se mareó. Marta corría y le daba un totopo”.

“Ya la pusieron en un sillón, porque estábamos en taburetes (…) pero espero que esté bien, porque ayer se sintió mal. Se quedó pero la vi medio mareada (…) espero que no se haya lastimado”, mencionó la periodista de espectáculos.

'La Güereja' asistió junto a su hija Belén a una presentación de Lucía Méndez y Alicia Villarreal (IG)

Joanna Vega Biestro, por su parte, mencionó: “esperemos que esté bien, hay que comunicarnos con ella para ver cómo está”.

No se han difundido comunicados oficiales por parte de la actriz o su familia tras este episodio. La última publicación de Saldaña en redes sociales corresponde a esa misma noche, donde aparece junto a su hija.

Actualmente, la salud de María Elena Saldaña genera preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística, especialmente tras estos episodios recientes.