México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran hoy miércoles 18 de marzo

Los recursos comenzaron a distribuirse desde el pasado 2 de marzo

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Los pagos de Mujeres con
Los pagos de Mujeres con Bienestar comenzaron a distribuirse desde el pasado 2 de marzo (Secretaría del Bienestar)

Desde el pasado 2 de marzo comenzaron a distribuirse los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondientes al bimestre marzo-abril, y como es costumbre, la programación para la entrega de los recursos considera la letra inicial de la CURP de cada beneficiaria adulta mayor.

La iniciativa está disponible en todas las entidades federativas del país y va dirigido a mujeres de 60 a 64 años de edad. Este 2026, cada mujer participante recibe un apoyo económico bimestral de 3 mil 100 pesos de forma directa a través de la tarjeta del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, destacó que por primera ocasión mujeres de 60, 61 y 62 años de edad recibirán el pago de este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Qué beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar cobran su pago hoy miércoles 18 de marzo?

De acuerdo con el calendario, las beneficiarias que reciben su pago de la Pensión Mujeres Bienestar hoy miércoles 18 de marzo son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O.

Beneficiarias que ya recibieron el pago

  • Letra A | Lunes 2 de marzo
  • Letra B | Martes 3 de marzo
  • Letra C | Miércoles 4 de marzo
  • Letra C | Jueves 5 de marzo
  • Letras D, E, F | Viernes 6 de marzo
  • Letra G | Lunes 9 de marzo
  • Letra G | Martes de 10 marzo
  • Letras H, I, J, K | Miércoles 11 de marzo
  • Letra L | Jueves 12 de marzo de marzo
  • Letra M | Viernes 13 de marzo
  • Letra M | Martes 17 de marzo
  • Letras N, Ñ, O | Miércoles 18 de marzo

Beneficiarias que faltan de cobrar

  • Letras P, Q | Jueves 19 de marzo
  • Letra R | Viernes 20 de marzo
  • Letra R | Lunes 23 de marzo
  • Letra S | Martes 24 de marzo
  • Letras| T, U, V | Miércoles 25 de marzo
  • Letras W, X, Y, Z | Jueves de 26 marzo

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda informarse a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la misma.

Formas de confirmar si ya llegó el depósito

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar. Allí, después de insertar la tarjeta, pueden verificar el saldo siguiendo las indicaciones del sistema.

Por otro lado, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto para dispositivos Android como iOS a través de Google Play Store y App Store, permite revisar saldos y movimientos de manera inmediata. Esta plataforma digital protege los datos personales y simplifica el acceso a la información.

Finalmente, el calendario oficial facilita a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán el monto correspondiente a sus pensiones, lo que les permite planificar mejor sus gastos y resolver dudas sobre la fecha de disponibilidad de fondos.

Los pagos de la Pensión
Los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar terminarán el próximo 27 de noviembre (Secretaría del Bienestar)

Impacto social de la pensión

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

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